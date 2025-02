Maklerskie konta IKE i IKZE cieszą się coraz większą popularnością klientów maklerskich. Według danych „Parkietu” w 2024 r. brokerzy otworzyli 78,3 tys. IKE oraz 40,2 tys. IKZE. Teraz z nową ofertą do klientów wychodzi BM PKO BP. - Rozwijamy naszą ofertę i widzimy, że klienci cenią sobie współpracę z nami. Oferujemy jedyne na rynku konta emerytalne IKE-Obligacje i IKZE-Obligacje, które umożliwiają inwestowanie w Obligacje Skarbu Państwa. To obecnie jedno z najlepszych rozwiązań na rynku ponieważ obligacje, szczególnie te z długim terminem wykupu, mogą zneutralizować wpływ inflacji na oszczędności. Teraz daliśmy możliwość szybkiego założenia IKE-Obligacje i IKZE-Obligacje przez internetowy serwis iPKO – tłumaczy Samer Masri, dyrektor BM PKO BP.

O założenie konta należy zawnioskować przez serwis iPKO. W kolejnym kroku klient otrzymuje umowę do podpisania podpisem kwalifikowanym. Następnie wysyła ją do podpisu biura maklerskiego, które odsyła klientowi zbiór dokumentów wraz z instrukcją zalogowania się do rachunku.

IKE Obligacje i IKZE Obligacje rosną

Samer Masri, dyrektor BM PKO BP przyznaje, że konta IKE oraz IKZE stanowią coraz popularniejsze narzędzie oszczędzania na przyszłość.

- Widzimy wciąż wzrastające zainteresowanie klientów i dynamicznie rozwijamy ofertę. Jednym z wyróżniających się rachunków w naszej ofercie jest IKZE Obligacje – jedyny tego typu rachunek na rynku, umożliwiający inwestowanie w obligacje skarbowe. Ta oferta cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Wprowadziliśmy ją w listopadzie 2023 roku, a na koniec grudnia 2023 r., po około dwóch miesiącach, klienci mieli założonych ponad 5 tys. rachunków tego typu. W 2024 zainteresowanie wciąż było ogromne – zanotowaliśmy skokowy wzrost liczby rachunków o ponad 120 proc.. Klienci doceniają, że produkt ma prostą konstrukcję i bazuje na obligacjach skarbowych. Idealnie pasuje również do realizacji celów emerytalnych. Jest to więc absoluty hit na rynku – wskazuje Masri. Dodaje on jednocześnie, że wzrost zainteresowania w 2024 r. był widoczny także w przypadku kont IKE. - Liczba kont IKE Obligacje wzrosła w 2024 roku o ponad 23 proc.. BM PKO Banku Polskiego konsekwentnie dąży do dostarczania najlepszych rozwiązań inwestycyjnych, które wspierają budowanie bezpiecznej przyszłości finansowej swoich klientów. Oferujemy jedyne na rynku konta emerytalne IKE-Obligacje i IKZE-Obligacje, które umożliwiają inwestowanie w obligacje Skarbu Państwa. To obecnie jedno z najlepszych rozwiązań na rynku ponieważ obligacje, szczególnie te z długim terminem wykupu, mogą zneutralizować wpływ inflacji na oszczędności. Teraz daliśmy możliwość szybkiego założenia IKE-Obligacje i IKZE-Obligacje przez internetowy serwis iPKO – dodaje Samer Masri, dyrektor Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.