Polacy boją się życia na emeryturze. Najczęściej młodzi

Lęk okazuje się także częstszy wśród kobiet (43 proc.) niż mężczyzn (36 proc.), co może wynikać z tego, że kobiety częściej obawiają się braku pieniędzy na emeryturze (58 proc. w porównaniu z 49 proc. mężczyzn). To z kolei może wiązać się z faktem, że mniej kobiet oszczędza na emeryturę od dawna (13 proc. w porównaniu z 22 proc. mężczyzn).

40 % osób odczuwa lęk, myśląc o swoim życiu na emeryturze. To prawie dwa razy więcej niż tych mających nadzieję (23 proc.). Najczęściej lęk o życie na emeryturze odczuwają najmłodsi.

Najrzadziej lęk odczuwają mieszkańcy wsi (36 proc.), a najczęściej osoby z miast 100–500 tys. (47 proc.). Lęk jest również nieco rzadszy wśród osób posiadających małżonka (36 proc.) niż singli (48 proc.) oraz wśród osób z dziećmi (36 proc.) niż bezdzietnych (47 proc.).

– Duże różnice ujawniły się między badanymi z młodszych i starszych pokoleń. Co może być zaskakujące, najczęściej lęk o życie na emeryturze odczuwają najmłodsi badani – prawie co druga osoba w wieku 18–34 lat i tylko co czwarta w grupie 55+. Najmłodsi badani odróżniają się tym, że to oni najczęściej obawiają się samotności na emeryturze – odpowiedziała tak połowa badanych w wieku 18–24 lat i tylko co piąta osoba w wieku 55+. To duża różnica, która może sygnalizować poważne zmiany społeczne” – mówi Stanisław Kijowski, dyrektor strategiczny w ING BSK.