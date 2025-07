Mieszkanie na lato w kurortach. Trafiają się okazje

Czytaj więcej Budownictwo Sprzedaż mieszkań będzie rosnąć, ale nie gwałtownie Choć rynek dalej obstawia spadek inflacji i stóp procentowych, nie przełoży się to na zdecydowany wzrost sprzedaży mieszkań. Dla wielu klientów liczy się realna poprawa warunków, a nie wizja.

Nie tylko wakacje

Według dyrektor z Freedomu, choć wydaje się, że w sezonie wakacyjnym mieszkań może brakować, to podaż jest relatywnie duża. – W samym Giżycku dostępnych jest 197 mieszkań w pięciu nowych inwestycjach, do tego dochodzi spora liczba ofert z rynku wtórnego – zauważa. – Szukającym wakacyjnego mieszkania o dobrym standardzie miasto oferuje więc szeroki wybór.

Ceny mieszkań niewymagających remontu, w których można od razu zamieszkać, zaczynają się od ok. 8,75 tys. zł za mkw. Np. ok. 40-metrowy umeblowany lokal na parterze bloku przy ul. Okrzei jest oferowany za 370 tys. zł ( ponad 9,25 tys. zł/mkw.), a 31-metrowa kawalerka z balkonem przy ul. Wilanowskiej – za ponad 282,4 tys. zł (9,1 tys. zł/mkw.). – Inne cieszące się popularnością adresy to m.in. ul. Królowej Jadwigi, Żeglarska, Pasaż Portowy, 1 Maja, Koszarowa, w nowoczesnych budynkach z windą, oddanych do użytku w ostatnich dziesięciu latach – wskazuje dyrektor Górzna. – Ceny mieszkań o powierzchni 40–50 mkw. wahają się od 350 tys. do 550 tys. zł, co daje 7,75 tys. – 11 tys. zł za mkw., w zależności od standardu i lokalizacji.

Na rynku pierwotnym, jak mówi dyrektor z Freedomu, zainteresowanie budzą szczególnie mieszkania z widokiem na jezioro. – Najtańsze są kawalerki o powierzchni ok. 28 mkw. Np. przy Jeziornej taki lokal jest oferowany za niespełna 291,7 tys. zł (ok. 10,4 tys. zł/mkw.). W tej samej inwestycji dostępne są także większe mieszkania – przykładowo, lokal o powierzchni 50,15 mkw. kosztuje ponad 697 tys. zł – podaje Katarzyna Górzna. Jak dodaje, Mazury od lat przyciągają turystów urokiem, spokojem, bliskością natury. W sezonie letnim region tętni życiem. – Coraz więcej osób myśli, by spędzać tu nie tylko urlop, ale też weekendy i długie miesiące, inwestując we własne lokum – mówi Katarzyna Górzna. Jej zdaniem dziś jest dobry czas na zakup mieszkania na wakacje. – Giżycko jest jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji na Mazurach – nie tylko ze względu na bliskość jeziora, ale i rozbudowaną infrastrukturę turystyczną, gastronomiczną, komunikacyjną. – Zakup wakacyjnego lokalu w tym regionie to nie tylko komfortowy wypoczynek, ale też realna szansa na dochód z najmu – mówi dyrektor.

Adres i atrakcje

Atrakcyjne jest też pogranicze polsko-czeskie na południu województwa opolskiego. – To piękny, malowniczy teren obejmujący m.in. Góry Opawskie i tzw. Księstwo Nyskie. Mamy tu m.in. urokliwe turystyczne miejscowości: Głuchołazy, Jarnołtówek i Pokrzywną. W niedalekiej odległości są większe miasta: Prudnik i Nysa – mówi Piotr Stokłosa, dyrektor oddziału Freedom Nysa.

Mieszkania o dobrym standardzie w Głuchołazach można kupić już za ok. 180 tys. zł (kawalerki), 220 tys. zł (lokal dwupokojowy), 260 tys. zł (trzypokojowy). – W ofercie są też większe, ok. 100-metrowe apartamenty, które potrafią osiągać ceny ok. 500 tys. zł – mówi dyr. Stokłosa.