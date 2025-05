Dywidenda musi poczekać. Które spółki nie podzielą się zyskami?

W szczególnie trudnej sytuacji są spółki przemysłowe, które w poprzednich latach przyzwyczaiły swoich akcjonariuszy do regularnych wypłat. Część z nich mierzy się jednak z licznymi wyzwaniami, takimi jak osłabienie popytu w Europie Zachodniej, niesłabnąca presja kosztów czy umocnienie złotego, co nie pozostało bez wpływu na ich sytuację finansową. Dużo słabsze wyniki w połączeniu ze wzrostem wskaźników zadłużenia w ostatnich latach wykluczyły z grona dywidendowych spółek m.in. Cognora, Forte czy Wielton. W tym roku nieco niespodziewanie dla rynku plany wypłaty dywidendy musiał zrewidować Arctic Paper. Zarząd finalnie zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całego zeszłorocznego zysku netto w wysokości 197 mln zł na kapitał rezerwowy, choć jeszcze w lutym proponował wypłatę 0,7 zł na akcję. Do zmiany rekomendacji przyczyniły się słabsze wyniki finansowe osiągnięte w obu głównych segmentach produkcyjnych papieru i celulozy grupy w pierwszych miesiącach 2025 roku i mniej sprzyjające otoczenie rynkowe w postaci m.in wysokich cen drewna służącego do produkcji celulozy, a także niepewność związana z wprowadzaniem globalnych taryf handlowych. – W najbliższym czasie priorytetem spółki jest utrzymywanie silnego bilansu, wysokiego poziomu gotówki i skupienie się na dokończeniu już rozpoczętych inwestycji. Z chwilą poprawy sytuacji rynkowej oraz stabilizacji warunków handlowych spółka zamierza powrócić do stosowania obowiązującej polityki dywidendowej – wyjaśnia zarząd Arctic Paper.