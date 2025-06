Akcjonariusze Newagu postawili na swoim

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 18 czerwca, a jej wypłata nastąpi 27 czerwca. Ruch głównych akcjonariuszy to powtórka sytuacji z poprzedniego roku. Wówczas przeforsowali wypłatę nieco ponad 43 mln zł dywidendy z zysku za 2023 rok, czyli 0,96 zł na jedną akcję, podczas gdy zarząd proponował 22,5 mln zł, co oznaczałoby 0,50 zł na akcję. Newag może się pochwalić kilkunastoletnią historią wypłat dywidendy, przeznaczając na nią wypracowane zyski niemal nieprzerwanie od 2013 roku. Perspektywa wypłaty wyższej dywidendy zachęciła inwestorów do zakupów akcji Newagu, które podczas wtorkowej sesji drożały nawet o blisko 3 proc. Licząc od początku bieżącego roku, kurs akcji spółki wzrósł już o blisko 80 proc., a w okresie ostatnich 12 miesięcy zwyżkował o ponad 180 proc. Motorem wzrostu kursu były poprawiające się wyniki Newagu. Oczekiwania inwestorów dodatkowo podbiły planowane miliardowe inwestycje w polską kolej.