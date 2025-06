Środowe walne zgromadzenie giełdowego producenta urządzeń pomiarowych zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 29,4 mln zł z zysku wypracowanego w zeszłym roku, co oznacza wypłatę 0,9 zł na akcję. Przy obecnym kursie wynoszącym ok. 19,50 zł daje to stopę dywidendy na poziomie około 4,6 proc. W tej kwocie mieści się już 0,3 zł (łącznie blisko 10 mln zł), które zostały wypłacone jako zaliczka na poczet przyszłej dywidendy. Tym samym do podziału zostało jeszcze po 0,6 zł na walor. Pozostała część zeszłorocznego zysku wynosząca 33,7 mln zł trafi na kapitał zapasowy. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 11 sierpnia, a jej wypłata nastąpi 11 września 2025 r.

Apator dzieli się zyskiem już blisko 30 lat

Apator może się pochwalić długoletnią historią wypłaty dywidend. Dzieli się zyskiem z akcjonariuszami niemal nieprzerwanie od 1997 roku. Jednocześnie spółka regularnie przeprowadza skupy akcji własnych. W poprzednim roku akcjonariusze Apatora zdecydowali o przeznaczeniu z zysku za 2023 rok na wypłatę dywidendy ponad 16 mln zł, co dało wypłatę 0,5 zł na akcję. Polityka dywidendowa spółki zakłada wypłatę dywidendy w wysokości nie wyższej niż 75 proc. zysku netto wypracowanego za poprzedni rok obrotowy, z uwzględnieniem perspektyw rozwoju, aktualnej oraz przyszłej sytuacji finansowej Grupy Apator, uwarunkowań otoczenia rynkowego oraz planów inwestycyjnych.

Podczas środowej sesji za akcje Apatora płacono ok.19,50 zł, co oznacza zwyżkę o 1,3 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji.