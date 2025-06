Szczęśliwa trzynastka. Miliardy z dywidend popłyną od giełdowych gigantów

Największy jest Orlen, którego kurs w tym roku porusza się w imponującym trendzie wzrostowym i obecnie oscyluje w okolicach 82 zł. To daje wycenę całej spółki na 95 mld zł. Inwestorzy są też beneficjentami sutej dywidendy. W tym roku wyniesie rekordowe niemal 7 mld zł, czyli 6 zł na akcję, co przy obecnym kursie oznacza 7,4-proc. stopę. Wraz z rosnącym kursem stopa spada – przy cenie akcji sprzed kilku miesięcy przekraczała 9 proc. Dniem dywidendy będzie 14 sierpnia, a wypłacona zostanie 1 września.

Trzeci z państwowych gigantów PZU, chce wypłacić w tym roku akcjonariuszom 3,86 mld zł, co oznacza 4,47 zł na akcję. Walne zgromadzenie będzie głosować nad tą uchwałą 25 czerwca. PZU co do zasady dywidendę wypłaca po wakacjach i taka jest również tegoroczna rekomendacja zarządu. Proponuje on żeby dniem ustalenia prawa był 25 września, a wypłaty 16 października. Przy obecnie cenie akcji stopa dywidendy w PZU wynosi 7,5 proc.

Warto odnotować, że grupa PZU, do której należą też Pekao i Alior, jest w trakcie dużych zmian organizacyjnych. Połączy się z Pekao. Obie marki zostaną zachowane. Natomiast na czele nowej grupy będzie stał bank, a nie ubezpieczyciel. Efektem transakcji ma być uwolnienie nadwyżki kapitałowej sięgającej nawet 20 mld zł. Nie zapadły jeszcze ostateczne decyzje co do losów Aliora. Rozważane są różne scenariusze. W oczekiwaniu na decyzję, akcjonariusze Aliora dostaną dywidendę. Walne zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu z zysku osiągniętego w 2024 r. na dywidendę kwoty 1,2 mld zł, co daje 9,19 zł na akcję. Dniem dywidendy jest 30 czerwca, a wypłata nastąpi 14 lipca. Przy obecnej cenie akcji, sięgającej 100 zł, stopa dywidendy przekracza 9 proc.

Kto jeszcze wypłaci dywidendę w 2025 r.

Wśród spółek z WIG20 które jeszcze nie wypłaciły tegorocznej dywidendy mamy też CD Projekt, Orange, Kruka oraz Kęty.

Akcjonariusze producenta gier 23 czerwca będą decydować o wypłacie. Byłaby to siódma dywidenda w historii studia. Jego zeszłoroczny zysk wyniósł 470,7 mln zł – z tego 370,8 mln zł zarząd chce przeznaczyć na kapitał zapasowy, a 99,9 mln zł na dywidendę. To dałoby 1 zł na akcję (stopa dywidendy wynosi 0,4 proc.). Zarząd zarekomendował wyznaczenie 30 czerwca jako dnia przyznania prawa do dywidendy, a 9 lipca jako dnia jej wypłaty. CD Projekt w swojej historii wypłacił dywidendę sześć razy. Ostatnia wypłata (z zysku za 2023 r.) miała wartość 99,9 mln zł, czyli była taka sama jak tegoroczna rekomendacja. Z ogłoszonej w tym roku polityki dywidendowej można wnioskować, że w najbliższych latach do akcjonariuszy producenta gier też będzie płynął zastrzyk gotówki.

Dywidendowymi pewniakami wśród spółek giełdowych są też Kruk i Kęty. Do wypłaty wróciło też Orange Polska. Zakłada 0,53 zł na akcję jako bazowy poziom w latach 2025-2028. Walne zgromadzenie dało już zielone światło na tegoroczną wypłatę. Dzień dywidendy ustalono na 25 czerwca, a termin wypłaty na 9 lipca. Przy aktualniej cenie akcji stopa dywidendy w Orange wynosi 5,6 proc.