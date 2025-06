Środowe walne zgromadzenie Neuki zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę blisko 72 mln zł z zysku wypracowanego w zeszłym roku, co oznacza wypłatę 16 zł na akcję. To kwota zgodna z rekomendacją zarządu spółki. Tym samym na wypłatę trafi niemal połowa zeszłorocznego zysku netto, który wyniósł 164,7 mln zł. Pozostała część zysku wynosząca 93 mln zł trafi na kapitał zapasowy. Przy obecnym kursie wynoszącym 688 zł daje to stopę dywidendy na poziomie około 2,3 proc. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 16 lipca 2025 r., a jej wypłata nastąpi 28 lipca.

Neuca dzieli się zyskiem od lat

Neuca może się pochwalić długoletnią historią wypłaty dywidend. Dzieli się zyskiem z akcjonariuszami nieprzerwanie od 2004 roku. Co warto zauważyć z roku na rok wypłaty są coraz większe. Obowiązująca polityka dywidendowa spółki przewiduje regularne wypłacanie dywidendy dla akcjonariuszy i coroczny wzrost wartości dywidendy na akcje o minimum 10 – 15 proc. proc. W poprzednim roku akcjonariusze Neuki zdecydowali o przeznaczeniu z zysku za 2023 rok na wypłatę dywidendy łącznie 64,8 mln zł, co dało wypłatę 14,50 zł na akcję. Jednocześnie spółka regularnie przeprowadza skupy akcji własnych.

Podczas środowego handlu za akcje Neuki płacono na giełdzie ok. 688 zł, co oznacza zniżkę ok. 0,15 proc. względem ceny odniesienia z poprzedniej sesji. W tym roku notowania spółki rozczarowują. Mimo trwającej hossy na krajowym parkiecie akcje spółki od początku stycznia straciły ok. 21 proc.