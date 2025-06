Czytaj więcej Dywidendy Szczęśliwa trzynastka. Miliardy z dywidend popłyną od giełdowych gigantów Prawie dwie trzecie spółek z WIG20 wypłaci w tym roku dywidendy. W sumie do akcjonariuszy popłynie rekordowa kwota ponad 30 mld zł. Warto mieć teraz na uwadze Orlen, PZU i PKO BP.

Spółki SP pod lupą

Wśród spółek, które jeszcze nie wypłaciły dywidendy, na uwagę zasługują w szczególności PKO BP, Orlen i PZU. W każdej mamy do czynienia z bardzo dużą kwotą i wysoką stopą dywidendy.

13 czerwca WZ PKO BP uchwaliło 6,85 mld zł dywidendy, czyli 5,48 zł na akcję. Przy aktualnej cenie walorów przekłada się to na niemal 8-proc. stopę. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 5 sierpnia, a wypłaty 14 sierpnia. Notowania PKO BP oscylują w okolicach 70 zł, co oznacza wycenę spółki na 88 mld zł. Daje to jej drugie miejsce na liście największych krajowych firm na GPW. Pierwszy jest Orlen, którego kurs w tym roku porusza się w mocnym trendzie wzrostowym, a cała firma jest już warta 95 mld zł. Inwestorzy są też beneficjentami sutej dywidendy. W tym roku wyniesie ona rekordowe niemal 7 mld zł, czyli 6 zł na akcję, co przy obecnym kursie oznacza 7,4-proc. stopę. Dzień dywidendy ustalono na 14 sierpnia 2025 r., a termin jej wypłaty na 1 września.

Trzeci z państwowych gigantów – PZU – chce wypłacić 3,86 mld zł, co oznacza 4,47 zł na akcję. Walne zgromadzenie będzie głosować nad tą uchwałą 25 czerwca. PZU co do zasady dywidendę wypłaca po wakacjach i taka jest też tegoroczna rekomendacja zarządu. Proponuje żeby dniem ustalenia prawa był 25 września, a wypłaty 16 października. Stopa dywidendy w PZU wynosi 7,5 proc. Grupa PZU, do której należą też Pekao i Alior, jest w trakcie dużych zmian. PZU połączy się z Pekao. Obie marki zostaną zachowane. Na czele nowej grupy będzie stał bank, a nie ubezpieczyciel. Nie zapadły jeszcze decyzje co do losów Aliora. Rozważane są różne scenariusze. W oczekiwaniu na decyzję, akcjonariusze dostaną dywidendę. WZ zdecydowało o przeznaczeniu z zysku osiągniętego w 2024 r. na dywidendę 1,2 mld zł, co daje 9,19 zł na akcję. Dniem dywidendy jest 30 czerwca, a wypłaty 14 lipca. Stopa dywidendy przekracza 9 proc.

Kto jeszcze wypłaci?

Wśród spółek z WIG20, które jeszcze nie wypłaciły tegorocznej dywidendy, mamy też CD Projekt, Orange, Kruka i Kęty.

Akcjonariusze producenta gier 23 czerwca będą decydować o wypłacie. Zeszłoroczny zysk wyniósł 470,7 mln zł – z tego 370,8 mln zł zarząd chce przeznaczyć na kapitał zapasowy, a 99,9 mln zł na dywidendę. To 1 zł na akcję (stopa 0,4 proc.). Zarząd zarekomendował wyznaczenie 30 czerwca jako dnia przyznania prawa do dywidendy, a 9 lipca jako dnia jej wypłaty. CD Projekt w swojej historii wypłacił dywidendę sześć razy. Z ogłoszonej w tym roku polityki dywidendowej można wnioskować, że w najbliższych latach do akcjonariuszy też będzie płynął zastrzyk gotówki.