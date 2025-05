Szykują się sute dywidendy z polskich spółek

Na sowitą wypłatę dywidendy może sobie w tym roku pozwolić PKO BP, który ma za sobą rekordowy rok pod względem zysków. Zarząd wyszedł z propozycją wypłaty 5,48 zł na akcję. To oznacza rekordowo wysoki transfer gotówki do akcjonariuszy w kwocie blisko 7 mld zł (75 proc. zysku netto osiągniętego w 2024 r.) i stopę dywidendy na poziomie nieco ponad 7 proc. Jeśli propozycja zarządu zyska akceptację akcjonariuszy, będzie to najwyższa dywidenda w historii banku. Pozostałą część zysku w kwocie 2,3 mld zł zarząd rekomenduje przenieść na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej. W poprzednim rok na każdą akcję wypłacano w dwóch transzach łącznie 3,78 zł. Warto tylko pamiętać, że dzień prawa do dywidendy przypada na 5 sierpnia, z kolei na rachunki powinna trafić 14 sierpnia.

Pod względem stopy dywidendy atrakcyjnie wygląda również propozycja Alior Banku, który chce wypłacić 9,25 zł na akcję (razem ok. 1,23 mld zł, co stanowi 50 proc. zysku za 2024 r.), co przekłada się na wskaźnik wypłaty na poziomie ok. 8,5 proc. Jeśli propozycja zostanie przegłosowana na walnym do akcjonariuszy trafi dwukrotnie więcej niż przed rokiem, gdy bank wypłacił 4,42 zł na papier. Warto zauważyć, że była to jednocześnie pierwsza dywidenda, jaką Alior wypłacił akcjonariuszom.

Rekordowej dywidendy mogą się również spodziewać akcjonariusze PZU, który w ostatnich latach przyzwyczaił wszystkich do sowitych wypłat z zysku, oferując jedną z atrakcyjniejszych stóp dywidendy w sektorze. Co więcej, w ostatnich latach nie tylko regularnie dzielił się zyskiem, ale z roku na rok wypłata była zwiększana. W tym roku trend ten zostanie podtrzymany, ponieważ ubezpieczyciel zamierza przeznaczyć na dywidendę rekordowe 3,9 mld zł pochodzące z zysku netto spółki za 2024 r. powiększonego o kwotę przeniesioną z kapitału zapasowego z zysku za 2023 r., co oznacza wypłatę 4,47 zł na akcję. Przy obecnym kursie akcji daje to stopę dywidendy wynoszącą ok. 7 proc.

Powody do zadowolenia mogą mieć w tym roku posiadacze akcji Orlenu, którego zarząd na dywidendę chce przeznaczyć ok. 7 mld zł. Zgodnie z rekomendacją zarządu na każdą akcję przypadnie 6 zł, co daje ponad 8-proc. stopę dywidendy. To kwota znacząco wyższa niż przed rokiem, gdy spółka wypłaciła łącznie blisko 4,8 mld zł (4,15 zł na akcję) oraz od rekordu sprzed dwóch lat, gdy dywidenda wyniosła 6,4 mld zł (5,50 zł na akcję).