Sześć dywidendowych spółek na obecny tydzień

W tym roku spółki notowane na warszawskiej giełdzie wypłacą rekordowe dywidendy. Zarówno biorąc pod uwagę ich wartość, jak i stopę dywidendy. Średnio dla indeksu WIG będzie ona zbliżona do 5 proc. Najgorętsza część sezonu dywidendowego już za nami, ale to nie znaczy, że inwestorzy nie mogą już upolować wysokich dywidend. Z naszych szacunków wynika, że jeszcze w niemal pięćdziesięciu spółkach nie było dnia ustalenia prawa do wypłaty, w tym w kilkunastu firmach termin przypada jeszcze na sierpień.

Reklama

Które spółki wypłacą wysokie dywidendy?

Sprawdziliśmy, które firmy warto mieć na uwadze w najbliższych dniach. Na ten tydzień wyznaczono dzień ustalenia prawa do wypłaty w takich spółkach jak Elektrotim (12 sierpnia), APS (12 sierpnia), Rawlplug (14 sierpnia), Instal Kraków (14 sierpnia), Lokum Deweloper (15 sierpnia) oraz Enter Air (15 sierpnia).

Elektrotim w tym roku wypłaci 2,5 zł na akcję. Dzień wypłaty uchwalono na 4 września. Firma oferuje wysoką niemal 8-proc. stopę dywidendy. Z kolei walne zgromadzenie spółki Automatyka-Pomiary-Sterowanie zdecydowało o przeznaczeniu prawie 1,6 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,3 zł na akcję. Pieniądze popłyną na konta akcjonariuszy 21 sierpnia. Stopa dywidendy w APS też jest wyższa od średniej dla WIG i wynosi 6 proc. O połowę niższa, w okolicach 3 proc., jest natomiast stopa dywidendy w spółce Rawlplug. Jej akcjonariusze zdecydowali żeby wypłata (nastąpi 29 sierpnia) wyniosła 0,4 zł na akcję.

Kiedy kupić akcje żeby dostać dywidendę?

Warto odnotować, że jeśli ktoś nie ma akcji na rachunku, to musi je kupić z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby w dniu ustalenia prawa mieć je już zaksięgowane. Czyli w praktyce jeśli chcemy dostać dywidendę np. od Rawlpluga, to ostatni dzień na zakup walorów z prawem do wypłaty przypada 12 sierpnia, czyli dziś. Analogicznie w przypadku Instalu Kraków. Tam akcjonariusze uchwalili wypłatę 2,5 zł na walor, co oznacza niemal 6-proc. stopę dywidendy. Termin wypłaty to 20 września. Warto odnotować, że zarząd Instalu rekomendował wcześniej, by z zysku netto za 2023 r. przeznaczyć na dywidendę 14,6 mln zł, co dawało 2 zł na akcję. Ale przegłosowano wyższą wypłatę. Z takim wnioskiem wystąpił Juroszek Holding.

12 sierpnia jest też ostatnim dniem na zakup akcji z prawem do dywidendy od spółki Lokum Deweloper (dzień dywidendy ustalono na 15 sierpnia, ale tego dnia na GPW nie ma sesji). Jej walne zgromadzenie zdecydowało o przeznaczeniu 43,2 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 2,4 zł na akcję. Wypłata nastąpi 22 sierpnia. Warto mieć tę spółkę na uwadze, bo oferuje ona aż 9-proc. stopę dywidendy.