Murapol z bardzo agresywną promocją na koniec roku

Murapol oferuje 20 proc. rabatu – na całą ofertę

Specjalizujący się w segmencie popularnym deweloper w ciągu trzech kwartałów br. sprzedał na spadkowym rynku 2084 mieszkania, o 0,4 proc. więcej niż rok wcześniej. W samym III kwartale, który na rynku okazał się nowym dołkiem, podpisał 692 umowy, o 6 proc. mniej niż rok wcześniej i 1,3 proc. więcej niż w II kwartale. Na koniec września aktywnych było 150 umów rezerwacyjnych, a w ofercie było 4,7 tys. lokali.

Podczas wrześniowej konferencji wynikowej deweloper obniżył cel sprzedaży lokali z 3,7 tys. do 3,2 tys., co i tak oznacza, że w IV kwartale musi podpisać 1,1 tys. umów, tymczasem w ostatnim bardzo mocnym okresie, czyli IV kwartale 2023 r., spółka sprzedała 840 lokali. Murapol regularnie kusi specjalnymi ofertami i promocjami, zazwyczaj na pewne pulę lokali. W ostatnich dniach deweloper wprowadził jednak rabat do 20 proc. na całą ofertę w kilkunastu miastach – akcja trwa do połowy grudnia.

- Od początku roku wprowadziliśmy nowe projekty w 11 miastach w Polsce, dodatkowo planujemy wprowadzenie w 2-3 kolejnych w IV kwartale. Atrakcyjna, dobrze zdywersyfikowana oferta, adekwatna do tempa sprzedaży, pozwala nam z optymizmem patrzeć na perspektywy kolejnych lat. Jeśli chodzi o PRS, w listopadzie podpisaliśmy umowy na realizację w formule design&build dwóch inwestycji w Gdańsku obejmujących łącznie 948 lokali - skomentował prezes Nikodem Iskra. Na koniec września w budowie było 8,68 tys. lokali, w tym 1,36 tys. na potrzeby PRS.

„Choć w 2024 r. widoczna była stabilizacja popytu, spowodowana oczekiwaniem na nowe rządowe programy wspierające dostępność mieszkań, krajowy rynek wciąż zmaga się z poważnym deficytem mieszkaniowym. Dodatkowo, rosnąca siła nabywcza konsumentów, niski poziom bezrobocia oraz w przyszłości perspektywa obniżek stóp procentowych stwarzają korzystne warunki dla potencjału zakupu lokali” – napisała spółka w komunikacie.