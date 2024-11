Murapol z nowymi zleceniami od Life Spotu. Firmy łączy właściciel, a nie przymus współpracy

Budowa lokali na rynek living – PRS czy prywatnych akademików – to istotna uzupełniająca noga działalności Murapolu. Kontrolowany przez fundusz Ares deweloper zawarł kolejne umowy na budowę mieszkań dla platformy PRS Life Spot, która również należy do amerykańskiego inwestora. Tym razem to 948 mieszkań w dwóch projektach w Gdańsku. Wartość umów to 262,1 mln zł netto. Murapol księguje sprzedaż mieszkań na rynek PRS jako kontrakt budowlany wraz z zaawansowaniem prac, które w tym przypadku mają trwać do 2027 r.