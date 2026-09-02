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Zarząd PKP Cargo złożył do sędziego-komisarza wniosek o przedłużenie terminu na złożenie ostatecznej wersji propozycji układowych do 15 września. Uzasadnił to nadal trwającymi pracami i uzgodnieniami zmierzającymi do wypracowania ostatecznego kształtu propozycji układowych, w tym uwzględniających wyniki prowadzonych rozmów z wierzycielami oraz analiz dotyczących ewentualnych modyfikacji opracowywanego dokumentu.
Ponadto, niedawno została podpisana przez PKP Cargo umowa z Biurem Maklerskim PKO BP, przy którego udziale przeprowadzona ma być emisja akcji i pozyskane pieniądze na realizację układu. W efekcie wszelkie ewentualne zmiany propozycji układowych wymagają analiz biura maklerskiego z perspektywy przygotowania emisji akcji.
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