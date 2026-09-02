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PKP Cargo potrzebuje więcej czasu

Rozmowy przewoźnika z wierzycielami w sprawie układu nadal trwają. PKP Cargo chce więcej czasu na przygotowanie ostatecznych propozycji, a jednocześnie pracuje nad emisją akcji, z której środki mają posłużyć m.in. do spłaty wierzycieli.

Publikacja: 02.09.2026 06:00

PKP Cargo potrzebuje więcej czasu

Foto: Adobestock

Tomasz Furman

Zarząd PKP Cargo złożył do sędziego-komisarza wniosek o przedłużenie terminu na złożenie ostatecznej wersji propozycji układowych do 15 września. Uzasadnił to nadal trwającymi pracami i uzgodnieniami zmierzającymi do wypracowania ostatecznego kształtu propozycji układowych, w tym uwzględniających wyniki prowadzonych rozmów z wierzycielami oraz analiz dotyczących ewentualnych modyfikacji opracowywanego dokumentu.

Ponadto, niedawno została podpisana przez PKP Cargo umowa z Biurem Maklerskim PKO BP, przy którego udziale przeprowadzona ma być emisja akcji i pozyskane pieniądze na realizację układu. W efekcie wszelkie ewentualne zmiany propozycji układowych wymagają analiz biura maklerskiego z perspektywy przygotowania emisji akcji.

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