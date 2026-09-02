CD PROJEKT – wyniki za I półrocze
CYBER_FOLKS – wyniki za I półrocze
VERCOM – wyniki za I półrocze
PEPCO GROUP – NWZA w sprawie skupu akcji własnych
FORTE – WZA w sprawie wyników za poprzedni rok obrotowy
PROTEKTOR – ostatnie notowanie akcji z prawem poboru papierów serii I
FORPOSTA – WZA w sprawie przeznaczenia zysku za 2025 rok, zmiany nazwy spółki i przedmiotu działalności, emisji akcji w trybie subskrypcji prywatnej oraz ustalenia
kapitału docelowego
PLATIGE IMAGE – NWZA w sprawie wynagrodzenia przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej
STARWARD INDUSTRIES – NWZA w sprawie emisji akcji w trybie subskrypcji prywatnej, ustanowienia kapitału docelowego i wprowadzenia programu motywacyjnego
USA – zamówienia na dobra trwałego użytku w lipcu, zamówienia w przemyśle w lipcu, raport ADP za sierpień, Beżowa Księga Fedu
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