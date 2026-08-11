Ostatnio była informacja o współpracy XTB z FC Porto, teraz przyszedł czas na kolejny klub piłkarski. Tym razem we Francji. Polski broker poinformował, że przez najbliższe trzy sezony będzie głównym partnerem Olympique Lyon, a logo marki będzie widoczne na koszulkach zawodników. Partnerstwo obejmuje także szereg działań promujących edukację finansową oraz ideę odpowiedzialnego inwestowania.
- Francja jest jednym z kluczowych rynków dla XTB. Od lat konsekwentnie wzmacniamy tam swoją pozycję i dziś możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że należymy do grona najsilniejszych marek inwestycyjnych. Nasze ambicje są jednak znacznie większe. Chcemy zostać liderem i najpopularniejszą aplikacją inwestycyjną we Francji. Partnerstwo z Olympique Lyon pokazuje skalę, na jakiej działa obecnie XTB, oraz naszą gotowość do konkurowania o uwagę klientów na największych europejskich rynkach. Jestem przekonany, że ta współpraca będzie jednym z kluczowych elementów realizacji naszych ambicji we Francji - mówi Szymon Szymański, Chief Growth Officer w XTB.
Czytaj więcej
Firma XTB w lipcu na GPW wygenerowała większy obrót nie tylko od podmiotów, które głównie obsługują inwestorów indywidualnych. Jej „ofiarą” padło r...
W ramach współpracy pomiędzy XTB a Olympique Lyon prowadzona będzie kampania promocyjna zarówno w mediach digitalowych klubu, jak i kanałami XTB z wykorzystaniem wizerunku zawodników. Ponadto, polska marka będzie obecne na Groupama Stadium, m.in. w postaci animacji LED we wszystkich rozgrywkach.
- Z ogromną radością witamy XTB jako głównego partnera Olympique Lyon. Ta współpraca łączy dwie marki, które wyróżniają ambicja, innowacyjność oraz dążenie do dalszego rozwoju międzynarodowego. Decyzja XTB o związaniu się z nami na trzy kolejne sezony potwierdza siłę marki OL oraz potencjał naszej wyjątkowej społeczności kibiców. Z niecierpliwością czekamy na wspólne działania, które przyniosą realną wartość zarówno XTB, jak i naszym fanom - powiedział Thibaut Chatelard, Senior Vice President of Revenue and Marketing w Olympique Lyonnais.
Czytaj więcej
Jak dowiedział się "Parkiet" XTB chce niedługo udostępnić polskie akcje klientom zagranicznym. Mają być one dostępne już na etapie otwarcia rachunk...
To kolejna duże partnerstwo XTB we Francji. Kilka miesięcy wcześniej polska marka została partnerem największej hali sportowo-widowiskowej w Europie – Paris La Defene Arena. W ostatnich miesiącach polski fintech został również partnerem Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA oraz włoskiego klubu SSC Napoli.Ostatnio firma informowała też o nawiązaniu współpracy z portugalskim klubem FC Porto. XTB wspierało również Maję Chwalińską podczas jej największego dotychczas sukcesu na kortach Rolanda Garrosa. Marka jest ponadto głównym sponsorem dwóch największych organizacji MMA w Europie – OKTAGON MMA i KSW.
Postawienie na Francję dobrze wpisuje się w zapowiedzi prezesa XTB Omara Arnaout. W ostatniej rozmowie w Parkiet TV mówił on o planowanej ekspansji marketingowej na rynkach Europy Zachodniej.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas