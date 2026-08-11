Ostatnio była informacja o współpracy XTB z FC Porto, teraz przyszedł czas na kolejny klub piłkarski. Tym razem we Francji. Polski broker poinformował, że przez najbliższe trzy sezony będzie głównym partnerem Olympique Lyon, a logo marki będzie widoczne na koszulkach zawodników. Partnerstwo obejmuje także szereg działań promujących edukację finansową oraz ideę odpowiedzialnego inwestowania.

Reklama Reklama

- Francja jest jednym z kluczowych rynków dla XTB. Od lat konsekwentnie wzmacniamy tam swoją pozycję i dziś możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że należymy do grona najsilniejszych marek inwestycyjnych. Nasze ambicje są jednak znacznie większe. Chcemy zostać liderem i najpopularniejszą aplikacją inwestycyjną we Francji. Partnerstwo z Olympique Lyon pokazuje skalę, na jakiej działa obecnie XTB, oraz naszą gotowość do konkurowania o uwagę klientów na największych europejskich rynkach. Jestem przekonany, że ta współpraca będzie jednym z kluczowych elementów realizacji naszych ambicji we Francji - mówi Szymon Szymański, Chief Growth Officer w XTB.

XTB ramię w ramię z Olympique Lyon

W ramach współpracy pomiędzy XTB a Olympique Lyon prowadzona będzie kampania promocyjna zarówno w mediach digitalowych klubu, jak i kanałami XTB z wykorzystaniem wizerunku zawodników. Ponadto, polska marka będzie obecne na Groupama Stadium, m.in. w postaci animacji LED we wszystkich rozgrywkach.

- Z ogromną radością witamy XTB jako głównego partnera Olympique Lyon. Ta współpraca łączy dwie marki, które wyróżniają ambicja, innowacyjność oraz dążenie do dalszego rozwoju międzynarodowego. Decyzja XTB o związaniu się z nami na trzy kolejne sezony potwierdza siłę marki OL oraz potencjał naszej wyjątkowej społeczności kibiców. Z niecierpliwością czekamy na wspólne działania, które przyniosą realną wartość zarówno XTB, jak i naszym fanom - powiedział Thibaut Chatelard, Senior Vice President of Revenue and Marketing w Olympique Lyonnais.

XTB stawia na Francje

To kolejna duże partnerstwo XTB we Francji. Kilka miesięcy wcześniej polska marka została partnerem największej hali sportowo-widowiskowej w Europie – Paris La Defene Arena. W ostatnich miesiącach polski fintech został również partnerem Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA oraz włoskiego klubu SSC Napoli.Ostatnio firma informowała też o nawiązaniu współpracy z portugalskim klubem FC Porto. XTB wspierało również Maję Chwalińską podczas jej największego dotychczas sukcesu na kortach Rolanda Garrosa. Marka jest ponadto głównym sponsorem dwóch największych organizacji MMA w Europie – OKTAGON MMA i KSW.

Postawienie na Francję dobrze wpisuje się w zapowiedzi prezesa XTB Omara Arnaout. W ostatniej rozmowie w Parkiet TV mówił on o planowanej ekspansji marketingowej na rynkach Europy Zachodniej.