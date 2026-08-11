Budując napięcie zacznijmy od tego, co dobrze znane: cały czas na GPW karty rozdają zagraniczne podmioty. Niekwestionowanym liderem pozostaje Goldman Sachs. Firma ta w lipcu miała 22,22 proc. udziału w rynku. Na drugim miejscu znalazł się BofA Securities z udziałem na poziomie 11,45 proc. Trzecie miejsce padło łupem BM PKO BP (10,22 proc.).

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Patrząc na czołówkę na uwagę zasługuje pozycja Erste BM. Udział rynkowy tej firmy wyniósł w lipcu 5,94 proc., co dało jej piątą pozycję w zestawieniu, podczas gdy miesiąc wcześniej firma zajęła 10. lokatę.

Prawdziwe zaskoczenie widać jednak w środkowej części lipcowego zestawienia. Tutaj uwagę przykuwa firma XTB. Jej udział w obrotach wyniósł 2,04 proc., co dało tej firmie 12. pozycję w stawce. Co w tym zaskakującego?

Foto: Parkiet

XTB nabiera rozpędu na GPW

XTB jest podmiotem, który żyje z inwestorów indywidualnych. Porównując więc brokerów działających na polskim rynku trzeba byłoby XTB zestawiać z firmami, które też opierają się głównie na „detalu”. Takich podmiotów nie ma zbyt wiele, ale nawet jeśli są, to XTB już od jakiegoś czasu regularnie wyprzedza je w zestawieniu. W lipcu w pokonanym polu XTB zostawiła m.in. BM ING BSK (1,11 proc. udziału) czy też BM Alior (0,57 proc.). Lipcowe zestawienie jest zaś o tyle ciekawe, że XTB udało się przeskoczyć także BM mBanku. Firma ta przez wiele lat była liderem pod względem liczby rachunków maklerskich. W maju 2025 r. XTB zdetronizowało jednak BM mBanku i od tego czasu systematycznie ucieka konkurencji.

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BM mBanku to jednak nie tylko inwestorzy indywidualni. Przez wiele lat broker miał mocną pozycję również wśród inwestorów instytucjonalnych, a dodatkowo walczył także o kapitał zagraniczny. Dzisiaj XTB opierając się tylko na klientach indywidualnych przeskoczyła BM mBanku, które w lipcu miało 2,02 proc. udziału w obrotach i w zestawieniu znalazło się tuż za plecami XTB.

– Z pewnością cieszy nas, że udział XTB w obrotach na GPW stale rośnie. W ostatnich latach włożyliśmy ogrom pracy w promowanie idei odpowiedzialnego inwestowania oraz myślenia o finansowej przyszłości, między innymi z wykorzystaniem rachunków emerytalnych. Widać już efekty tych działań i jesteśmy przekonani, że z okresu na okres liczby te będą coraz większe. Należy również pamiętać, że statystyczny klient XTB jest znacznie młodszy niż typowy polski inwestor, wynika to z zestawienia danych z naszych raportów z danymi OBI przygotowywanymi przez SII. Dlatego ogromna liczba rachunków z dostępem do GPW będzie procentować w przyszłości. Mamy również jeszcze jedną przewagę nad innymi domami maklerskimi. Jesteśmy oknem na GPW dla setek tysięcy inwestorów z Europy, którzy mogą poprosić o udostępnienie im polskiego parkietu - mówi Filip Kaczmarzyk, członek zarządu XTB.

Ostatnio pisaliśmy zresztą, że jeszcze w tym kwartale XTB chce udostępnić polskie akcje klientom zagranicznym, co dodatkowo może przełożyć się na pozycję brokera na GPW. XTB mocno liczy także na OKI.

– Jeżeli OKI zostanie wprowadzone, jesteśmy przekonani, że XTB będzie pierwszym wyborem Polaków, którzy chcą możliwie efektywnie zarządzać swoimi pieniędzmi. Przez ostatnie 30 lat banki nic nie robiły, aby zachęcić Polaków do inwestowania, dlatego nic dziwnego, że teraz wybierają XTB, ponieważ nigdzie indziej nie znajdą lepszej aplikacji, większej bazy wiedzy czy przede wszystkim bogatszej oferty - wskazuje Kaczmarzyk.

Maklerski exodus w mBanku

Na lipcowe ciekawostki w statystykach maklerskich trzeba patrzeć nie tylko przez pryzmat XTB. Po drugiej stronie jest BM mBanku. Tylko w tym roku z firmą pożegnało się pięciu maklerów instytucjonalnych. Z końcem czerwca z BM mBanku rozstał się także wieloletni szef tej firmy Maksymilian Skolik. BM mBanku na razie nie chce komentować zmian kadrowych i kierunków rozwoju.