BM Alior Banku wyszło z dwoma propozycjami dla klientów, przy czym obie opierają się na kontach IKE i IKZE. Pierwsza zakłada, że klienci na wspomnianych kontach emerytalnych będą mogli bez prowizji handlować funduszami ETF, zarówno tymi notowanymi w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Brak opłat ma obowiązywać do końca 2027 r. Rozwiązanie uzupełnia ofertę wprowadzoną w kwietniu tego roku, kiedy klienci zyskali możliwość inwestowania na zagranicznych rynkach w ramach rachunków IKE i IKZE.

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Warto także przypomnieć, że tego typu działania już jakiś czas widzieliśmy w wykonaniu najpierw BM mBanku, a potem DM BOŚ. BM mBanku brak opłat za fundusze ETF wprowadziło już na stałe. DM BOŚ ma taką promocję do końca lutego 2027 r.

BM Alior Banku daje więcej

BM Alior Banku poszło jednak jeszcze dalej. W ramach promocji obowiązującej od 14 sierpnia do 31 grudnia 2026 r., klienci będą mogli bez prowizji kupować akcje i obligacje notowane na GPW. Oczywiście dotyczy to kont IKE i IKZE. – Długoterminowe inwestowanie powinno być proste i możliwie jak najtańsze, dlatego w ramach oferty promocyjnej znosimy prowizje transakcyjne na rachunkach IKE i IKZE na wszystkich funduszach ETF, dostępnych w naszej ofercie na rynkach zagranicznych oraz na rynku krajowym, a także dla instrumentów notowanych na GPW. Dzięki temu klienci mogą jeszcze skuteczniej budować zdywersyfikowany portfel i oszczędzać z myślą o przyszłości – podkreśla Grzegorz Koczwara, dyrektor Biura Maklerskiego Alior Banku.

Rynek maklerskich IKE i IKZE rośnie bardzo dynamicznie, co też tłumaczy działania brokerów, którzy chcą powalczyć o jak największy udział w tym rynku. Z zebranych przez „Parkiet” danych wynika, że w pierwszej połowie roku branża otworzyła 103,1 tys. IKE. Dla porównania w tym samym okresie rok wcześniej, który przecież też stał pod znakiem imponujących rekordów, maklerzy otworzyli 62,2 tys. IKE. Jeszcze większy skok widać w przypadku IKZE. Z przeprowadzonej przez nas ankiety wynika, że w pierwszej połowie roku maklerzy otworzyli 44,7 tys. tego typu kont. W pierwszym półroczu 2025 r. branża otworzyła 12,7 tys. IKZE.

Przed nami walka o OKI

A na horyznocie już są OKI. W ubiegłym tygodniu prezydent podpisał ustawę o OKI. Wspomniane BM Alior Banku chce też zaistnieć na tym rynku. – Naszym celem, jak i zapewne większości biur maklerskich, jest uruchomienie tego produktu od samego początku obowiązywania nowych regulacji. Zdajemy sobie sprawę, że jest to rozwiązanie, na które rynek czeka od dłuższego czasu i które może spotkać się z dużym zainteresowaniem klientów. Dlatego już dziś intensywnie pracujemy nad przygotowaniem niezbędnych procesów, systemów oraz zaplecza operacyjnego. Chcemy być gotowi na czas i udostępnić produkt możliwie szybko, najlepiej już od pierwszego dnia obowiązywania nowych przepisów. Widzimy w tym rozwiązaniu duży potencjał i nie ukrywamy, że – jako biuro maklerskie – również chcemy sięgnąć po kawałek tego tortu. – Nie interesuje nas rekord otwarć w styczniu i cisza w lutym. Po roku chcemy mieć nie tylko dużą liczbę rachunków OKI, ale przede wszystkim rachunków aktywnych, regularnie zasilanych i faktycznie wykorzystywanych do inwestowania. Chcemy być pierwszym wyborem klientów – tłumaczyło ostatnio „Parkietowi” BM Alior Banku.