Wzrost o prawie 54 tys. rachunków w lipcu powoduje, że liczba kont w skali całego rynku zbliża się do okrągłego poziomu 3 mln. Według danych KDPW do tego poziomu brakuje już niecałych 32 tys. kont. Przy obecnym tempie można zakładać, że poziom 3 mln rachunków zostanie przekroczony już po sierpniu.

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XTB i daleko, daleko nikt

W dużej mierze oczywiście jest to zasługa firmy XTB. Ta cały czas pozostaje niekwestionowanym liderem pozyskiwania nowych rachunków. W lipcu przybyło jej prawie 47,4 tys. kont. Jak ten wynik prezentuje się na tle ostatnich miesięcy? W czerwcu firmie przybyło 46,6 tys. rachunków maklerskich. Z kolei w maju liczba nowo otwartych rachunków wyniosła 48,2 tys., w kwietniu było to 47,7 tys., w marcu 50,6 tys., w lutym 51,2 tys., zaś w styczniu 68,3 tys.

Prezes XTB Omar Arnaout wciąż jednak nie widzi sufitu, jeśli chodzi o przyrost liczby klientów, o czym mówił ostatnio w Parkiet TV, chociaż jednocześnie zaznaczał, że teraz mocniejszy nacisk marketingowy będzie położony na pozyskiwanie klientów w innych krajach. – W dużej mierze w Polsce mamy już duże nasycenie. Nie oznacza to jednak, że nie widzę przestrzeni do budowania marki. Są projekty brandingowe, które bardzo chciałbym zrealizować, ale na razie nie mogę o nich mówić. Natomiast jeśli chodzi o marketing efektywnościowy, Polska jest już bardzo dobrze zagospodarowana. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja we Francji czy Niemczech. Tam wydajemy dziś około 40–50 proc. tego, co największa lokalna konkurencja. To oznacza ogromny potencjał dalszego wzrostu wydatków przy zachowaniu wysokiej efektywności. Dlatego znaczna część przyszłych budżetów trafi właśnie na rynki niemiecki, francuski i do Zjednoczonych Emiratów Arabskich – mówił Arnaout.

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W lipcu wzrost liczby rachunków widoczny był także m.in. w BM mBanku. Firmie tej przybyło ponad 4 tys. kont. W BM Pekao liczba rachunków wzrosła o ponad 1 proc. Pod względem liczby prowadzonych kont XTB jest zdecydowanym liderem. Broker na koniec lipca prowadził 1,134 mln rachunków. Drugie BM mBanku miało ich 571 tys., a trzecie BM Pekao niecałe 212 tys.