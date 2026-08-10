Tauron zastrzegł, że nie wpłynie to na wynik EBITDA w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2025 r.

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Jak napisano w poniedziałkowej informacji prasowej, zakończono analizy prowadzone w ramach testów na utratę wartości aktywów Tauronu i jego grupy w związku z przygotowaniem półrocznych sprawozdań finansowych.

„Analizy przeprowadzone w ramach testów wskazały na zasadność odwrócenia odpisu z tytułu utraty wartości udziałów/ akcji w odniesieniu do dwóch spółek wchodzących w skład grupy - Tauron Ciepło sp. z o.o. oraz Tauron Wytwarzanie S.A.” - zaznaczono.

Odwrócenie odpisów bez wpływu na wynik EBITDA grupy

Kwota odwrócenia odpisów wyniesie 135 mln zł w przypadku udziałów w Tauronu Ciepło i 162 mln zł w odniesieniu do wartości akcji Tauronu Wytwarzanie. Wpłynie to na zwiększenie jednostkowego wyniku finansowego brutto spółki Tauron Polska Energia S.A. za I półrocze br. w łącznej wysokości 297 mln zł.

Według Tauronu odwrócenie odpisów jest konsekwencją osiągnięcia przez obie spółki dobrych parametrów operacyjnych, przekładających się na wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz ciepła, a tym samym na poziom wygenerowanych środków pieniężnych.

Do odwrócenia odpisów przyczyniła się też korzystna stawka taryfowa na przesył ciepła oraz wyższe wpływy z regulacyjnych usług systemowych - przyznał koncern.

Zmiany mają korespondować z polityką inwestycyjną Tauronu - zakładającą dekarbonizację floty wytwórczej - w tym z uzyskanym wsparciem w postaci premii kogeneracyjnej w obszarze ciepłownictwa (głównie dla projektów w elektrowniach Łagisza i Jaworzno oraz ciepłowni lokalnych w Zawierciu, Olkuszu, Kamiennej Górze i Cieszynie), a także wygraną aukcją rynku mocy dla szczytowego bloku gazowego w Jaworznie.

Koncern podkreślił, że odwrócenie odpisów ma charakter niegotówkowy i nie będzie miało wpływu na wynik EBITDA Grupy.

Ostateczne wyniki testów w sprawozdaniu półrocznym

Tauron zaznaczył, że w odniesieniu do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2026 r. wyniki testów nie wykazały konieczności utworzenia lub odwrócenia odpisów aktualizujących.

Koncern zastrzegł, że wartości odwrócenia odpisu są szacunkowe i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów z tytułu utraty wartości aktywów zostaną przedstawione w sprawozdaniu finansowym za I poł. 2026 r.

Tauron Polska Energia to spółka holdingowa kierująca grupą kapitałową działającą w obszarze wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii. Koncern należy do największych firm w kraju – jest największym dystrybutorem prądu w Polsce oraz jednym z czołowych jego producentów i sprzedawców.

W skład Grupy Tauron wchodzą m.in.: Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło. Od 2010 r. akcje Tauron Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzą w skład indeksów WIG20 i WIG30.

Grupa Tauron osiągnęła w pierwszym kwartale br. 979 mln zł zysku netto, a wartość EBITDA (zysk operacyjny powiększonego o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe) wyniosła blisko 2,1 mld zł. W 2025 r. koncern miał zysk netto w wysokości 3,315 mld zł, a wynik EBITDA wyniósł 7,511 mld zł.