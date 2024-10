Proces wyłaniania nabywcy Noble Securities rozpoczął się w lutym tego roku. Syndyk masy upadłości Getin Noble Bank Marcin Kubiczek zapowiadał, że chciałby sfinalizować sprzedaż domu maklerskiego w IV kwartale tego roku. Ostatecznie syndyk zdecydował o wybraniu oferty złożonej przez Skarbiec Holding. – Deklarowałem publicznie, że kluczowym kryterium jest dla mnie najkorzystniejsza cena oraz czas zamknięcia transakcji – mówi syndyk Getin Noble Banku Marcin Kubiczek. – Noble Securities jest jednym z pierwszych domów maklerskich w Polsce, świętuje jubileusz 30-lecia obecności na rynku. Dzięki nowemu właścicielowi będzie mógł dalej rozwijać swoją działalność – dodaje Marcin Kubiczek. Z kolei w ubiegłym tygodniu syndyk Getin Noble Banku zakomunikował, że nabywcą pakietów akcji w Noble Funds TFI należących do Getinu oraz Idei Banku zostanie VeloBank.

Reklama

Czytaj więcej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Noble Funds TFI ma szanse na nowego inwestora Pięć podmiotów złożyło oferty przejęcia Noble Funds TFI – wynika z informacji „Parkietu”. Syndyk do drugiego etapu zakwalifikował dwie z nich. Koniec rozgrywki coraz bliżej.

Wartość transakcji ma wynosić maksymalnie 46 mln zł. Jej ostateczna wartość będzie jednak uzależniona od wartości dywidendy za lata 2023 oraz 2024 wypłaconej przez Noble Securities na rzecz banku. Jak poinformował Skarbiec transakcja zostanie sfinansowana z kapitałów własnych i stanowić będzie realizację strategii spółki w zakresie dywersyfikacji źródeł przychodów i zysku.

Dywersyfikacja Skarbca

- Zakup akcji domu maklerskiego Noble Securities to przede wszystkim realizacja naszej strategii w zakresie możliwości oferowania szerokiej gamy produktów i usług o charakterze inwestycyjnym, zaspokajających zróżnicowane oczekiwania naszych klientów. Jednocześnie to znacząca dywersyfikacja źródeł przychodów i zysków grupy Skarbiec, uzyskanie znaczących synergii kosztowych oraz silna i perspektywiczna obecność w nowych segmentach rynku, co powinno przynieść korzyści naszym obecnym i przyszłym akcjonariuszom" - wskazuje prezes Skarbiec TFI i Skarbiec Holding Piotr Szulec. - Ważnym elementem naszych działań jest zarówno stałe rozszerzanie zakresu usług, jak i form kontaktu z naszymi klientami. Jednym z kluczowych projektów jest wdrożenie nowoczesnej platformy transakcyjno-komunikacyjnej skarbiec24.pl. Jesteśmy przekonani, że skarbiec24 będzie jednym z kamieni milowych w szeroko zakrojonym procesie rozwoju u budowania pozycji rynkowej Grupy i zwiększania jej skali działalności również na bazie własnej sieci sprzedaży – dodaje Szulec.

Sfinalizowanie transakcji wymaga zgody m.in. Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.