Syndyk masy upadłościowej Getin Noble Banku i Idea Banku wyłonił nabywcę Noble Funds TFI – nowym głównym (86,83 proc. akcji) właścicielem towarzystwa funduszy inwestycyjnych zostanie VeloBank, powstały dwa lata temu wskutek przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku. W komunikacie nie podano kwoty, za jaką dokonała się transakcja. Przypomnijmy, że Noble Funds TFI przed sprzedażą należał w 83,4 proc. do Getin Noble Banku, a w 5,2 proc. do ubezpieczyciela Open Life. Transakcja jest uwarunkowana m.in. pozyskaniem zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Jak podano, pieniądze ze sprzedaży trafią do wierzycieli upadłych banków.

Reklama

– TFI wymagało inwestora strategicznego, finalnego, którego zadania wykraczały poza mandat syndyka – podkreśla syndyk Marcin Kubiczek. – Pakiet kontrolny akcji Noble Funds kupuje stabilny bank. Dla TFI to nie tylko wyjście z problematycznej grupy kapitałowej, ale otwarcie dobrej perspektywy rozwojowej. Bycie w masie upadłości w tym nie pomagało – zaznacza.

– Rozszerzamy nasze portfolio z myślą o wielu grupach klientów. Dostęp do różnorodnych instrumentów finansowych to kolejny dowód na rozumienie ich potrzeb, a jednocześnie naturalny kierunek rozwoju silnej i stabilnej grupy kapitałowej – stwierdził z kolei Adam Marciniak, prezes VeloBanku. – Jestem pewien, że nowa oferta przyciągnie inwestorów szukających wzrostu i dywersyfikacji aktywów – przyznał.

Noble Funds TFI działa od 2006 r., oferuje fundusze otwarte i zamknięte oraz świadczy usługi asset management. Na koniec 2023 r. zarządzało 2,74 mld zł aktywów, natomiast z końcem września aktywa jego funduszy rynku kapitałowego sięgały 1,94 mld zł (oraz 549 mln zł aktywów w funduszach niepublicznych). Dawało mu to miejsce między Amundi Polska TFI a Caspar TFI i 20. miejsce spośród 31 raportujących towarzystw. Przychody Noble Funds TFI w 2023 r. wyniosły 57,6 mln zł.

Wciąż ważą się losy domu maklerskiego Noble Securities. Ofertę zakupu złożył m.in. kierowany przez Sebastiana Buczka Quercus TFI, który w ostatnim czasie przekroczył 6 mld zł aktywów pod zarządzaniem.