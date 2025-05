Co dalej ze spółkami z Grupy Santander BP

Czytaj więcej Banki Jak zmieni się Santander BP pod rządami Erste? Przejęcie dużego polskiego banku przez nowego właściciela rodzi wiele pytań. Nie na wszystkie znamy dziś odpowiedzi, ale może zastanowić się nad kierunkiem zmian.

Czy SCB będzie dalej działał

Santander Consumer Bank rozpoczął swoją działalność w Polsce w 2006 r. Specjalizuje się w produktach typu consumer finance (w tym kredyty i pożyczki gotówkowe, na nowe i używane samochody, ratalne, celowe itp.). Produkty dystrybuowane są online oraz poprzez sieć oddziałów (odrębną do Santander BP), salony i komisy samochodowe, sklepy i punkty usługowe.

SCB obsługuje ok. 1,4 mln klientów i zatrudnia ok. 1,3 tys. pracowników. Portfel kredytów brutto na koniec marca wynosił 20,6 mld zł, wartość depozytów – 16 mld zł. Aktywa banku sięgnęły 26,2 mld zł, a zysk netto w I kw. 2025 r. wyniósł 91 mln zł. SCB posiada spółki córki, np. Stellantis Financial Services Polska (kredyty samochodowe).

– Po co Hiszpanom ten bank? Trudno powiedzieć, choć wydaje się, że to raczej Austriacy go nie chcieli, albo nie mogli kupić – ocenia Michał Sobolewski. – Moim też zdaniem Santander będzie chciał, przynajmniej na razie, utrzymać działalność SCB w Polsce. Może nie jest to bardzo duży bank, ale za to wysokorentowny. Stanowi taką wisienkę na torcie, którą można mieć w bilansie, bo nie obciąża kapitałów hiszpańskiej grupy, a może przynosić jakieś zyski.

Jak duża jest Grupa Santander BP

Łącznie aktywa Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska wynosiły na koniec 2024 r. 304 mld zł. Wynik z tytułu odsetek w 2024 r. sięgnął 13,9 mld zł, a zysk netto – 5,21 mld zł. Najcenniejszym ogniwem w tej grupie jest oczywiście Santander Bank Polska. Z naszych szacunków wynika, że sam bank wygenerował w ubiegłym roku 99,7 proc. zysków całej grupy, a jego udziały w aktywach sięgnęły niemal 91 proc.