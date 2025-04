Nie będzie wezwania na 100 proc. akcji Santander BP?

Jaka cena za Santander BP

Brak wezwania na wykup 100 proc. akcji nie musi oznaczać, że drobni inwestorzy automatycznie stracą na tym finansowo, ale ważne jest, że pozbawia się ich prawa wyboru przy tak istotnej transakcji – czy chcą zostać przy nowym właścicielu, czy nie. Warto tu dodać, że w 2012 r. Banco Santander ogłosił skup 100 proc. akcji ówczesnego BZ WBK, a odpowiedziało na to ok. 90 proc. akcjonariuszy.

Patrząc z punktu widzenia Grupy Erste, sprawa wydaje się prosta – kupując 49 proc. udziałów, zapewnia sobie przejęcie praktycznie całkowitej kontroli nad Santander BP, ale za dwa razy niższą cenę. Analitycy zastanawiają się przy tym, czy taki ruch jest podyktowany tylko próbą zaoszczędzenia, czy może również możliwościami kapitałowymi austriackiego banku.

W sumie Grupa Erste nie należy do największych nawet w Europie. Jej aktywa na koniec 2024 r. sięgnęły ok. 354 mld euro (a zysk za miniony rok to 3,1 mld euro). Dla porównania – aktywa Grupy Santander to 1,84 bln euro, a francuskiej grupy BNP Paribas – 2,7 bln euro.