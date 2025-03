Czynniki te mogą zostać częściowo zrównoważone przez spekulantów redukujących swoje długie pozycje netto na rynku kontraktów terminowych na złoto, co – według Goldman Sachs Research – może wywierać pewną presję na ceny kruszcu. Obecnie pozycje spekulacyjne są wysokie z powodu popytu na złoto jako “bezpieczną przystań”.

Może to się zmienić, jeśli rynki nabiorą większej pewności co do sytuacji gospodarczej i politycznej. Jak jednak podkreśla Thomas, „jeśli niepewność polityczna – w tym obawy dotyczące ceł – utrzyma się na wysokim poziomie, wyższa aktywność spekulacyjna przez dłuższy czas może podnieść ceny złota nawet do 3300 dolarów za uncję do końca roku”.

Tylko 22 proc. złotych rezerw jest w Polsce

W związku z sytuacją na rynku złota Tomasz Gessner zwraca uwagę na pewne niebezpieczeństwo. – Otwartą pozostaje kwestia sprowadzenia złota do kraju – zauważa. Według sprawozdania finansowego NBP za 2023 rok, obecnie w Polsce znajduje się niemal 105 ton rezerw złota. – Biorąc pod uwagę całość rezerw na poziomie 480 ton, raptem 22 proc. mamy w tej sytuacji pod własną kontrolą. Pytania o kwestie bezpieczeństwa kruszcu, zwłaszcza znajdującego się w Londynie, zrobiły się w ostatnim czasie o tyle zasadne, że w związku z bardzo dużymi przepływami złota z Londynu do Nowego Jorku (co jest między innymi efektem fizycznych żądań rozliczenia kontraktów terminowych na nowojorskiej giełdzie metali Comex), Bank Anglii informował o wydłużeniu czasu oczekiwania na przechowywane w tej instytucji złoto do nawet dwóch miesięcy – przypomina analityk.