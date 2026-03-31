Polskie akcje się trzymają, złoty i obligacje coraz słabsze

Pierwsza sesja tygodnia na globalnych rynkach była dość spokojna. Zyskiwał także polski rynek akcji, ale głównie za sprawą sektora energii. Spory niepokój budzi jednak zachowanie krajowych obligacji przy osłabiającej się walucie.

Publikacja: 31.03.2026 06:00

Foto: Angel Garcia/Bloomberg

Andrzej Pałasz

Wojna na Bliskim Wschodzie nadal najmocniej zajmuje inwestorów, ale im dłużej trwa, tym presja na aktywa rynków wschodzących, w tym Polski, jest coraz większa.Krajowy rynek akcji dość nieźle rozpoczął tydzień. WIG20 zyskiwał na koniec dnia 0,44 proc., aczkolwiek w trakcie sesji był też zdecydowanie wyżej. Choć poniedziałek zakończył się dla indeksu dużych spółek pozytywnie, to trudno mówić o przełomie w nastawieniu do krajowego i zagranicznych rynków akcji. Warto też odnotować, że poniedziałkowa siła WIG20 wzięła się głównie z dwucyfrowej zwyżki Tauronu oraz 9-proc. umocnienia PGE. Rosły też spółki handlowe, w tym mocno przecenione w piątek Dino Polska, które wykaraskało się z porannych kłopotów.

1,79 %

sięga już tegoroczny spadek indeksu polskich papierów skarbowych. Fundusze obligacji także liczą straty.

3,1 %

to tegoroczna stopa zwrotu WIG20. Krajowy rynek wciąż należy do grona najsilniejszych gield

Trudno powiedzieć, czy inwestorzy powoli przyzwyczajają się do nowego ryzyka, czy też biorą za dobrą
Inwestorzy nerwowo przestępują z nogi na nogę

Choć zachowanie krajowego rynku akcji sugeruje powracający na rynek spokój, to takich wniosków nie można wyciągnąć patrząc na złotego czy polskie obligacje skarbowe. Rentowności polskich papierów dziesięcioletnich rosły na otwarciu tygodnia nawet do 5,97 proc., wychodząc na najwyższe od ponad roku poziomy. Inwestorzy obawiają się nawrotu presji inflacji.

Złoty z kolei wyraźnie słabł po południu przy spadkach notowań głównej pary walutowej. Kurs EUR/USD malał do 1,146, natomiast krajowi inwestorzy za USD płacili 3,74 zł. Ostrożny apetyt na ryzyko widać było także na innych europejskich rynkach akcji, jednak trudno mówić o zdecydowanych zakupach. .

