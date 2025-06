Mocna waluta, słabsza giełda

USD/PLN w kanale spadkowym Foto: Parkiet

Jednak negatywny scenariusz dla WIG20 może zostać dość szybko zanegowany, jeśli spojrzymy na zachowanie PLN. Co ciekawe, krajowy rynek akcji traci przy jednoczesnym umocnieniu złotego. To jednak głównie skutek słabnącego dolara do euro. Kurs głównej pary walutowej w środę wzbił się powyżej 1,15, a w czwartek był już powyżej 1,16 przy około 1-proc. zwyżce. Poprzednio tak wysoko para EUR/USD była w 2021 r. – To wszystko ma miejsce w czasie, kiedy ponownie rosną oczekiwania na cięcia stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, a cały świat ponownie pokazuje lekką niechęć do USA, biorąc pod uwagę groźby Trumpa dotyczące ceł – zauważa Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz, XTB. Jak dodaje, ostatni odczyt inflacji wskazał na wzrost do 2,4 proc. rok do roku. – Wzrost był oczekiwany ze względu na wpływ ceł Donalda Trumpa na koszt wielu produktów. Okazało się jednak, że wzrost ten nie był tak duży, a dodatkowo obserwowaliśmy spadki cen paliw oraz spadki cen odzieży – podkreśla. Niska inflacja umacnia oczekiwania na obniżki stóp procentowych. – Choć szanse na obniżkę w przyszłym tygodniu w środę są zerowe, a w lipcu nie przekraczają 15 proc. prawdopodobieństwa, to jednak wrzesień wydaje się być mocno prawdopodobnym terminem – przewiduje Stajniak.

WIG w kilkutygodniowej konsolidacji Foto: Parkiet

Inwestorzy zagraniczni mogą być w tym roku bardzo zadowoleni z GPW. WIG20 w USD, mimo iż od kilku tygodni porusza się w trendzie bocznym pomiędzy 708 a 760 pkt, od początku roku zyskuje blisko 40 proc. – WIG20 USD pozostaje wewnątrz prostokąta. Do szczytów nie jest daleko. Na wykresie powiewa flaga. Byki zrobiły sobie wystarczająco długi odpoczynek, aby powalczyć o zbudowanie nowego impulsu hossy – mówi Piotr Neidek, analityk BM mBanku. – Do szczytów z 2018 r. jest już tak blisko, że szkoda byłoby nie wykorzystać nadarzającej się okazji. Z drugiej strony wydarzenia z lat 2021 czy 2024 pokazują, że konsolidacja na wysokich poziomach cenowych bywa okresem poprzedzającym średnioterminową korektę. W obecnym przypadku, dopóki tydzień zamyka się nie niżej niż 700 pkt, dopóty sytuacja techniczna jednak sprzyja bykom – ocenia Neidek.

WIG20 po podwójnym szczycie Foto: Parkiet

Jak dodaje, biorąc pod uwagę sytuację rynku walutowego, szanse na wybicie miesięcznej konsolidacji ma także MSCI Poland. – Nawet wbrew otoczeniu zewnętrznemu, gdzie widać schłodzenie nastrojów. Na uwagę zasługuje USD/PLN, który w środę przełamał tegoroczną podłogę. Przebicie kwietniowego denka to otwarcie furtki w kierunku minimów z 2020 r. Mowa o poziomach 3,61 zł – zakłada ekspert BM mBanku. Podkreśla, że PLN rósł w siłę także i w czwartek. – Fakt ten wynika nie tylko z tego, co robi EUR/USD. Także EUR/PLN ma za sobą mocny ruch. Wprawdzie euro nie pokazało sygnału, ale nie można wykluczyć, że zachowanie USD/PLN okaże się pretekstem do wybicia się WIG20 z konsolidacji – twierdzi Neidek.