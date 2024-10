Ropa największym rozczarowaniem, a złoto główną nadzieją inwestorów

– Nasza długoterminowa prognoza wzrostowa dla miedzi pozostaje bez zmian – solidny popyt, zwłaszcza w kontekście transformacji energetycznej, może prowadzić do niedoboru, ponieważ górnicy zmagają się z trudnościami w zwiększeniu podaży z powodu wyższych kosztów surowców, niższej jakości rudy, zmian klimatycznych oraz rosnących kosztów regulacyjnych i interwencji rządowych. Trend wzrostowy od najniższego poziomu w 2020 roku wydaje się dobrze ugruntowany – prognozuje Ole Hansen, dyrektor ds. strategii rynku surowców w Saxo Banku.

O ile we wtorek po południu za 1 tonę miedzi płacono w Londynie nieco ponad 9540 USD, to prognozy na koniec czwartego kwartału są w przedziale od 9000 do 11 000 USD, a na koniec 2025 r. między 8500 USD a 11 800 USD. Wiele oczywiście będzie zależało od kondycji gospodarki światowej w nadchodzących kwartałach.

Okazje inwestycyjne można też jednak znaleźć na rynku mniej popularnych metali przemysłowych. – Zamiast miedzi to cynk znalazł się w centrum uwagi po danych pokazujących duży przyrost zapasów na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME). Metal ten, głównie wykorzystywany do galwanizacji, czyli powlekania stali lub żelaza w celu ochrony przed korozją, chwilowo wzrósł do najwyższego poziomu od 20 miesięcy po serii ostatnich zakłóceń. Dodatkowym impulsem dla tego wzrostu były dane z LME wskazujące, że jeden podmiot kontroluje ponad 50 proc. dostępnych zapasów, co budzi obawy o możliwy „squeeze” – sytuację, z którą rynek londyński miał do czynienia już kilkakrotnie w ostatnich latach – dodaje Hansen.

Za tonę cynku płacono we wtorek po południu 3081 USD. Surowiec ten zdrożał od początku roku o 16 proc., a w październiku jego cena zbliżyła się do 3200 USD za tonę.

Kurs złota na rekordy

Cenę złota we wtorek po południu ustanowiły nowy rekord wszech czasów. Za 1 uncję kruszcu płacono wówczas 2766,5 USD, czyli o 34 proc. więcej niż na początku roku. Wzrostowi notowań złota wyraźnie sprzyjają czynniki geopolityczne, kampania prezydencka w USA oraz luzowanie polityki pieniężnej przez amerykański Fed i inne kluczowe banki centralne. Część prognoz sugeruje, że w przyszłym roku cena kruszcu może dojść do poziomu 3000 USD za uncję.

– Złoto może dalej zyskiwać w okresie poprzedzającym wybory prezydenckie ze względu na swój status aktywa zabezpieczającego przed zawirowaniami rynkowymi – uważa Yeap Jun Rong, strateg firmy IG.