Ameryka nie została obsypana porozumieniami handlowymi

Czytaj więcej Gospodarka światowa Wojny handlowe przestały straszyć inwestorów? Biały Dom zagroził m.in. Japonii oraz Korei Południowej wysokimi cłami. Rynek nie zwrócił jednak na to uwagi, gdyż spodziewa się, że i tak Trump za jakiś czas złagodzi swoje stanowisko.

Sankcje i plany uderzenia w BRICS komplikują rozgrywkę z cłami

– Jeśli chcecie znać prawdę, to jest wiele bzdur, które serwuje nam Putin. On jest cały czas bardzo miły, ale wygląda na to, że jest to pozbawione znaczenia – stwierdził prezydent USA Donald Trump. Dodał, że jest „bardzo niezadowolony” z postawy rosyjskiego przywódcy Władimira Putina. W ostatnich dniach Trump sugerował, że może zaostrzyć sankcje wobec Rosji. Gotowy projekt nowego pakietu już istnieje. To ustawa napisana m.in. przez wpływowego republikańskiego senatora Lindseya Grahama. Może ona liczyć na szerokie poparcie w obu amerykańskich partiach, a przewiduje m.in. sankcje wtórne na kraje, które kupują rosyjskie surowce energetyczne. Stawka ceł dla takich krajów zostałaby podniesiona o 500 pkt proc. Byłby to cios w takie państwa jak Chiny, Indie czy Turcja, ale również w niektóre państwa Unii Europejskiej. Sankcje wtórne mogłyby doprowadzić do załamania rosyjskiego eksportu. Nie wiadomo jednak, czy administracja Trumpa zdecyduje się na aż tak radykalne rozwiązanie. Wcześniej prezydent USA groził sankcjami wtórnymi krajom kupującym irańską ropę. Wycofał się z tego pomysłu. Po zawieszeniu broni pomiędzy Iranem a Izraelem dał również do zrozumienia, że Chiny mogą nadal kupować irańską ropę.

Na początku tygodnia Trump zagroził nałożeniem dodatkowego 10-proc. cła na kraje, „sprzymierzające się z antyamerykańską polityką BRICS”. Wspomniana przez niego BRICS to organizacja państw rozwijających się, do której należą m.in. Brazylia, Rosja, Indie, Chiny oraz RPA. Nie wiadomo jednak za co konkretnie byłyby nakładane te karne cła. Z wcześniejszych wypowiedzi Trumpa wynika, że karane mogłyby być działania państw uderzające w międzynarodową pozycję dolara. Gdzie jednak wyznaczyć granicę dla takich działań? Co uznać za dowód na to, że dany kraj „sprzymierza się” z polityką BRICS? Tego Trump nie wyjaśnił. Być może groźba wprowadzenia 10-proc. karnych ceł na państwa „sprzymierzające się z antyamerykańską polityką BRICS” była tylko luźną uwagą lub bluffem amerykańskiego prezydenta. Na początku kadencji Trump sprawiał wrażenie, że słabo się orientuje, które państwa należą do BRICS i pytał, czy członkiem grupy nie jest Hiszpania... HK