WykresDnia: Maersk szykuje się do powrotu na Morze Czerwone

– W okresie Covid zaobserwowaliśmy wolniejszy wzrost cen frachtu ze względu na wpływ pandemii na globalny łańcuch dostaw – powiedział Baer. – To, czego tu doświadczamy, to zdarzenie włączenia światła, podczas którego statki są przekierowywane w czasie rzeczywistym. To powiedziawszy, na niektórych szlakach handlowych stawki frachtowe rosną od 100 do 300 procent. Nie wydaje się, aby było to całkowicie spowodowane zmianami w podaży i popycie.

Według stanu na czwartek rano 158 statków zmienia trasę z Morza Rea, przewożąc ponad 2,1 miliona kontenerów towarowych, Kuehne + Nagel mówi CNBC. Wartość tego ładunku na podstawie szacunków MDS Transmodal wynoszących 50 000 dolarów za kontener wynosi 105 miliardów dolarów.

IKEA jest jedną z firm, które wskazują, że przekierowania handlu będą miały wpływ na dostępność produktów. Powiedziała CNBC, że chociaż nie posiada żadnych kontenerowców, współpracuje z partnerami transportowymi w celu zarządzania przesyłkami i zapewnienia bezpieczeństwa osób pracujących w łańcuchu wartości IKEA.

Sytuacja może się jednak zmienic na korzyść. Duński Maersk, podobnie jak kilka innych przedsiębiorstw żeglugowych, wstrzymał podróże po Morzu Czerwonym z powodu ataków Houthi w tym rejonie. Natomiast teraz potentat żeglugowy przygotowuje się do wznowienia operacji na Morzu Czerwonym po krótkiej przerwie, powołując się na fakt, że dowodzona przez USA wielonarodowa operacja morska Operacja Prosperity Guardian (OPG) została utworzona w celu ochrony żeglugi przed atakami rebeliantów Houthi w regionie.

Maersk oświadczył w niedzielnym oświadczeniu: „W ramach inicjatywy OPG przygotowujemy się do umożliwienia statkom wznowienia tranzytu przez Morze Czerwone zarówno w kierunku wschodnim, jak i zachodnim. Obecnie pracujemy nad planami dotyczącymi pierwszych statków, które przepłyną tranzytem i aby stało się to tak szybko, jak to możliwe pod względem operacyjnym”.

Firma podkreśliła jednak, że może bardzo dobrze zmienić swoją decyzję, w zależności od rozwoju sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w regionie.