Czytaj więcej Gospodarka krajowa Panel ekonomistów: Powszechna zrzutka na obronność lepsza niż kredyt Trwale podwyższone wydatki na obronność należy finansować z trwałych źródeł dochodu. To podstawowy argument na rzecz wprowadzenia nowego podatku lub podwyższenia którejś z istniejących danin, aby sfinansować program zbrojeniowy. Wśród ekonomistów ten pomysł ma więcej zwolenników niż przeciwników.

Kontrola czy własność

Większość uczestników panelu ekonomistów tak ostrych ocen unika. Podkreślają jednak, że pod kontrolą polskiego rządu jest wiele spółek, które nie działają w sektorach o strategicznym znaczeniu (skrajnym przykładem są stadniny koni). Zwracają też uwagę na to, że konsolidacja sektora energetycznego wokół Orlenu to forma budowy monopolu, który nie sprzyja efektywności rynku nośników energii (ten wątek rozwiniemy w kolejnych publikacjach na podstawie tej rundy panelu ekonomistów). – W porównaniu z krajami wysoko rozwiniętymi udział spółek pod kontrolą państwa jest w Polsce duży. Przy tym polski rząd ma udział w dużej liczbie przedsiębiorstw w sektorach, w których nie występują tzw. naturalne monopole. Jest to hamulcem rozwoju gospodarczego – mówi prof. Jan Werner z Uniwersytetu w Minnesocie.

– Uważam, że w sytuacji geopolitycznej Polski pod kontrolą państwa powinna być bardzo ograniczona (kilka, może kilkanaście) liczba dużych spółek o charakterze infrastrukturalnym (sieciowym) lub strategicznym. Większość z nich powinny to być spółki giełdowe z mniejszościowymi, ale zapewniającymi kontrolę korporacyjną, udziałami państwa. Wszystkie pozostałe przedsiębiorstwa kontrolowane przez rząd powinny być jak najszybciej sprywatyzowane – dodaje prof. Bałtowski. Wśród uczestników naszego panelu eksperckiego panuje też dość szeroka zgoda co do tego, że nawet nad spółkami, które zostałyby sprywatyzowane, a które z jakiegoś powodu mają strategiczne znaczenie, państwo może sprawować skuteczną kontrolę za pomocą regulacji. Z tezą, że „dla sprawnego funkcjonowania spółek o strategicznym dla Polski znaczeniu ważniejsze są odpowiednie regulacje i nadzór niż struktura własnościowa”, zgodziło się 65 proc. ankietowanych ekonomistów.

Temat drażliwy społecznie

Wielu spośród uczestników naszej sondy, w tym tych, którzy dostrzegają potrzebę prywatyzacji części przedsiębiorstw, ostrzega jednak przed podejmowaniem jakichkolwiek pochopnych decyzji. – Większość Polaków nie chce prywatyzacji przedsiębiorstw kontrolowanych przez państwo, więc prywatyzacja wywołałaby niezadowolenie społeczne, które zostałoby wykorzystane przez radykalne partie populistyczne. Skutki prywatyzacji w dłuższym okresie mogłyby być zatem negatywne. Nie wydaje się więc, by przy obecnych nastrojach prywatyzacja była właściwym ruchem – zauważa dr hab. Michał Brzeziński, profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Dr Michał Zator, adiunkt na Wydziale Finansów Uniwersytetu Notre Dame, zauważa z kolei, że prywatyzacji podlegać powinny w Polsce w dużej mierze spółki, których wpływ na gospodarkę jest relatywnie niewielki. W przypadku tych największych zaangażowanie Skarbu Państwa często jest uzasadnione. – Konsolidacja w rękach państwa przedsiębiorstw energetycznych i banków niesie z jednej strony ryzyka działań monopolistycznych, ale z drugiej strony pozwala na poszukiwanie bardziej agresywnych strategii akwizycyjnych i dekarbonizacyjnych. Jeśli uznamy, że skala działania jest istotną przesłanką do skutecznej realizacji ambitnych celów transformacyjnych, to uważam, że lepiej jest, jeśli przedsiębiorstwa te będą w jakimś stopniu kontrolowane przez państwo – mówi dr Michał Możdżeń z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

O panelu ekonomistów – debata zamiast dogmatów

Wbrew pozorom w ekonomii niewiele pytań ma jednoznaczne odpowiedzi. Celem panelu ekonomistów „Parkietu” i „Rzeczpospolitej”, który zainaugurowaliśmy w lipcu 2020 r., jest pokazanie pełnego spektrum opinii na tematy ważne dla rozwoju polskiej gospodarki. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaprosiliśmy ponad 70 wybitnych polskich ekonomistów z różnych pokoleń i ośrodków akademickich (także zagranicznych) oraz o różnorodnych zainteresowaniach naukowych. Tę grupę ekspertów mniej więcej raz na miesiąc prosimy o opinie i komentarze dotyczące aktualnych zagadnień z zakresu szeroko rozumianej polityki gospodarczej. Takie badania opinii cenionych ekonomistów pozwalają na recenzowanie bez uprzedzeń wszelkich pomysłów, które pojawiają się w debacie publicznej, i wysuwanie nowych. Stanowią też swego rodzaju forum wymiany idei. Nasz panel ekonomistów wzorowany jest na przedsięwzięciu, które z powodzeniem od 2011 r. realizuje Inicjatywa na rzecz Globalnych Rynków przy Booth School of Business (część Uniwersytetu w Chicago).