Branża gier zaskakuje swoją siłą

Niektórzy uważają, że rynek zdyskontował już z nawiązką sukces wrześniowej premiery „Cyberpunka". Według innych potencjał do wzrostu nadal istnieje. Poprosiliśmy poszczególne biura maklerskie, żeby podały nam swoje aktualne ceny docelowe (bądź wyliczaną wartość godziwą) dla akcji CD Projektu. Pod lupę wzięliśmy również najnowsze wyceny sporządzane przez zagranicznych brokerów. Wnioski? Po pierwsze widać bardzo dużą rozpiętość wycen – zawierają się one w przedziale od 215 zł do niemal 400 zł (aktualny kurs wynosi około 360 zł). Średnia z wycen ekspertów to 336 zł, a mediana 348 zł.