- Rynek może skupić się na oczekiwanym niskim, jednocyfrowym wskaźniku P/E (ceny do zysku-red.) dla spółki w 2025 r. oraz wysokiej generacji gotówki dzięki umowom z Game Pass. Mimo to nadal uważamy, że oczekiwania były niskie wobec spółki wycenianej na 550 mln zł, bez żadnych większych premier w latach 2025-2026 i z ryzykami krótkoterminowymi (podkreślamy słabe przyjęcie dema „Moonlightera”, który jest następną grą w kolejce do premiery w tym roku), a także z utrzymującym się dużym zużyciem gotówki na produkcję – podsumowuje ekspert Ipopemy.

Jakie plany ma 11 bit studios

Początkowo zapowiadano, że „The Alters” zadebiutuje w IV kwartale 2024 r., ale potem przesunięto termin na I kwartał 2025 r., a następnie na dalszy okres 2025 r.

O czym jest gra? Zgodnie z fabułą, uwięziony na wrogiej planecie, „ścigany” przez śmiertelny wschód spolpielającego wszystko słońca, Jan Dolski ma tylko jedną szansę na przetrwanie: stworzyć „altersów”. Alternatywne wersje samego siebie, ukształtowane przez nieobrane przez niego ścieżki życia i nie podjęte decyzje.

„Łącząc survival, elementy budowania i optymalizowania bazy, eksplorację planety i emocjonalną narrację, The Alters to głęboko osobiste doświadczenie sci-fi, w którym każda decyzja ma znaczenie, a każda wersja ciebie ma coś do powiedzenia” – czytamy w opisie.

"The Alters" to najważniejsza tegoroczna premiera giełdowej firmy. Przerwała ciąg negatywnych informacji jakie ostatnio płynęły ze spółki. Mowa o nieoczekiwanej likwidacji projektu "P8", przeprowadzonych w związku z tym zwolnieniach i gorszej od oczekiwań premiery drugiej części "Frosptunka”.