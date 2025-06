11 bit z udaną premierą. Co to oznacza dla wyceny?

– Rynek może skupić się na oczekiwanym niskim, jednocyfrowym wskaźniku P/E (ceny do zysku – red.) dla spółki w 2025 r. oraz wysokiej generacji gotówki dzięki umowom z Game Pass. Mimo to nadal uważamy, że oczekiwania były niskie wobec spółki wycenianej na 550 mln zł, bez żadnych większych premier w latach 2025–2026 i z ryzykami krótkoterminowymi – mówi ekspert Ipopemy. Mówiąc o krótkoterminowych ryzykach, wskazuje na słabe przyjęcie dema „Moonlightera”, który jest następną grą w kolejce do premiery w tym roku. Zwraca też uwagę, że spółka nadal zużywa dużo gotówki na realizowane projekty.

Z kolei Piotr Poniatowski, ekspert z BM mBanku, podkreśla, że opinie o „The Alters” i dane dotyczące liczby graczy mogą sugerować dobrą sprzedaż w długim terminie. Zwraca też uwagę na pozytywne reakcje chińskich graczy. Ale jednocześnie podkreśla, że jeśli chodzi o wycenę studia, to sukces premiery był oczekiwany, więc nie jest ona przełomem. Zwraca też uwagę na koszty związane z produkcją „The Alters”. Nie zostały one ujawnione, ale pojawiają się szacunki dotyczące kwoty rzędu 40–50 mln zł. To może oznaczać, że trudno oczekiwać szybkiego zwrotu kosztów.

Jakie są dalsze plany

Początkowo zapowiadano, że „The Alters” zadebiutuje w IV kwartale 2024 r. Potem przesunięto termin na I kwartał 2025 r., a następnie na dalszy okres 2025 r.

O czym jest gra? „Łącząc survival, elementy budowania i optymalizowania bazy, eksplorację planety i emocjonalną narrację, „The Alters” to głęboko osobiste doświadczenie SF, w którym każda decyzja ma znaczenie, a każda wersja ciebie ma coś do powiedzenia” – czytamy w opisie.

W tym roku na rynek ma trafić jeszcze wspomniany już „Moonlighter 2”, czyli gra z wydawnictwa, tworzona przez hiszpańskie studio Digital Sun. Z kolei na 2027 r. zapowiedziano „Frostpunka 1886”.