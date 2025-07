Quo vadis, sztuczna inteligencjo?

Dzień 1– Pierwszy kurz opada

Kiedy pierwsza fala entuzjazmu opadła, organizacje zaczęły dostrzegać zagrożenia związane z adopcją modeli LLM. Można je podzielić na trzy zasadnicze obszary. Pierwszy – czysto techniczny – sprowadzał się do nieprzewidywalności i jakości odpowiedzi. Drugi dotyczył przekazywania danych poufnych firmie trzeciej, zazwyczaj zlokalizowanej w Stanach Zjednoczonych i uzbrojonej w armię prawników gotowych reprezentować ją w potencjalnym sporze dotyczącym niewłaściwego użycia danych klienta. Tymczasem zaczęły powstawać modele open-source, które ograniczały obawy związane z udostępnianiem danych, ale charakteryzowały się zdecydowanie niższą jakością niż modele komercyjne oraz – i to trzeci mankament – miały kosztowne wymagania sprzętowe.

Dzień 2 – Rewolucja w rewolucji

Tak oto naprzeciw siebie stanęły dwa sektory. Pierwszy – biznesowy – uzbrojony w potężne, wielomiliardowe środki od inwestorów, nastawiony na agresywną komercjalizację i sukces definiowany zyskiem kwartalnym. Oraz drugi – świat nauki, działający w klasycznym paradygmacie badawczym.

- Patrząc na to przez pryzmat konkurencji technologicznej, świat nauki (oraz liczne organizacje open-source) postawił sobie za cel tworzenie coraz dokładniejszych modeli, wymagających coraz mniejszej mocy obliczeniowej, aby każda organizacja – niezależnie od komercyjnych dostawców – mogła posiadać własny model LLM, działający w obrębie własnej infrastruktury, z możliwością częściowego douczenia go do specyfiki swojej dziedziny lingwistycznej. Aby ograniczyć koszty, konkurencja ta została podzielona na kraje, koncentrując się na tworzeniu modeli dla jednego języka naturalnego – podkreśla ekspert.

Dzień 3 i 4 – Nasze polskie podwórko

Polska również przystąpiła do budowy własnych modeli LLM. Dziś dostępne są dwa, których jakość pozwala na wdrożenie ich w ekosystemach procesowych. Chronologicznie są to Bielik (SpeakLeash i AGH) oraz PLLuM (konsorcjum pod przewodnictwem Politechniki Wrocławskiej). Modele te pozwalają osiągnąć dobrą jakość działania, angażując przy tym zasoby infrastrukturalne na akceptowalnym poziomie budżetowym. Jednak zdaniem ekspertów w przypadku wysoce skomplikowanych zadań oraz obsługi wielu języków ich jakość jest niższa niż modeli komercyjnych.

Symboliczny „Dzień 4” to zmiana nastawienia. Mamy modele LLM, które zapewniają akceptowalną jakość w języku polskim. Oczywiście wyścig mający na celu dalsze polepszanie wyników i minimalizację wymagań sprzętowych będzie trwał, jednak jego rola zmalała w momencie, gdy rozwiązania przekroczyły próg akceptowalnej jakości i zasobochłonności. To oznacza, że mogą być powszechnie implementowane w większości organizacji. Szybko okazuje się jednak, że oprócz samego modelu do sukcesu potrzebny jest pełen wachlarz umiejętności i uwarunkowań. Po pierwsze, potrzebne są osoby znające merytorykę procesów, w których model jest wdrażany. Po drugie, niezbędni są konsultanci, którzy potrafią połączyć płaszczyznę domenową ze światem technologii. Po trzecie, potrzebne jest stworzenie „opakowania” dla modelu, które pozwoli na jego umiejscowienie w realnym procesie biznesowym.