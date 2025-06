Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Pepco z szansą na przesilenie

Kurs akcji właściciela sieci sklepów rósł w minionym tygodniu nawet do 19,4 zł. To najwyższy poziom od października 2024 r. Notowania zaatakowały średnioterminową strefę oporów w rejonie 20 zł, a średnie kroczące z 50 i 200 sesji utworzyły formację złotego krzyża, czyli sygnał potencjalnego, popytowego przesilenia w szerszej ramie czasowej. Byki od strony technicznej wspiera też cykliczny sygnał zwrotu na oscylatorze MACD. Od strony fundamentalnej wsparciem była informacja, że spółka znalazła nabywcę na sieć Poundland. Najbliższe opory to 20 i 25 zł, a wsparciem jest 17 zł (tam przebiegają wspomniane średnie).