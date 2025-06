President Studio jest 361. spółką notowaną na NewConnect oraz czwartym tegorocznym debiutantem na tym rynku. Kurs odniesienia wyznaczono na 50,73 zł, co daje wycenę całego studia na poziomie 52,9 mln zł. Na starcie notowań mocno przeważał popyt, handel nie mógł ruszyć. Teoretyczny kurs otwarcia implikował aż 120-proc. wzrost. Po kilku godzinach notowania ruszyły. Przed godz. 16 akcje kosztują 109 zł, co oznacza wzrost aż o 115 proc. To dziś rekord na małej giełdzie. Widać też duży obrót akcjami debiutanta. Jego wartość sięga już 1,5 mln zł.

Czym zajmuje się President Studio

President Studio to warszawskie studio deweloperskie i wydawca gier. Specjalizuje się w symulatorach i grach strategicznych. Działa w segmencie nisko oraz średniobudżetowych produkcji.

Spółka wydała w lutym 2023 r. swój pierwszy tytuł „I Am Your President” oraz 14 sierpnia 2024 r. ”Crime Scene Cleaner”, czyli swoją kluczową grę

„Premiera gry okazała się być wielkim sukcesem i pozwoliła na znaczną poprawę wyników finansowych emitenta. Gra zwróciła koszty produkcji w ciągu pierwszej doby po jej publikacji na platformie Steam. Uzyskane przychody pozwoliły na spłatę wszystkich zobowiązań wraz z odsetkami wobec PlayWay oraz zgromadzenie znaczącej, w skali działalności spółki, ilości środków, które przeznaczone zostaną na bieżące wydatki, inwestycje oraz przyszłą dywidendę” – czytamy w dokumencie informacyjnym.