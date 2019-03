„Orlen w portfelu” w DM BOŚ

Koncern informuje, że zapisy do programu „Orlen w portfelu" poprzez DM BOŚ rozpoczną się w ciągu 2 najbliższych tygodni. Według Marka Pokrywki, dyrektora wydziału wsparcia i obsługi klienta w DM BOŚ, jest to inicjatywa warta rozpowszechniania. - Jest ciekawą inspiracją do poznania zasad funkcjonowania oraz możliwości, które stwarza rynek kapitałowy. Uczestnicząc w programie nabywca produktów i usług PKN Orlen staje się jednocześnie akcjonariuszem spółki - mówi Pokrywka. Według niego dla osób, które do tej pory nie zetknęły się z giełdą program posiada duży walor edukacyjny. Wyraża nadzieję, że podobnych inicjatyw na polskim rynku będzie więcej.