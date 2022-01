Rekordowe wyniki Orlenu

Ponad 4,3 mld zł wyniósł zysk EBITDA LIFO grupy PKN Orlen w IV kwartale ubiegłego roku. Tym samym ten kluczowy dla płockiego koncernu wskaźnik wzrósł w ujęciu rok do roku aż o 55 proc. To przede wszystkim konsekwencja mocnej zwyżki przychodów, których wartość sięgnęła 41,2 mld zł. Poprawa przychodów o 78 proc. to z kolei efekt wysokich notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych na skutek wzrostu cen ropy i wolumenów sprzedaży. Do zwyżki EBITDA LIFO przyczyniły się także rosnące marże handlowe w hurcie i pozapaliwowe w detalu oraz wykorzystanie historycznych warstw zapasów. Spośród pięciu głównych biznesów największe zarobki zapewniła działalność rafineryjna, a następnie petrochemiczna. Udział energetyki, detalu i wydobycia był już dużo mniejszy. W konsekwencji zysk netto koncernu wyniósł prawie 3,2 mld zł wobec zaledwie 25 mln zł rok wcześniej. Wypracowane wyniki były zbieżne z tym co oczekiwali giełdowi analitycy.