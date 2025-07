Na podobnym poziomie wydatki chce z kolei utrzymać KGHM. W ubiegłym roku wyniosły 102 mln zł. W porównaniu z 2023 r. spadły jednak o 27,7 proc. To konsekwencja ograniczenia wspierania inicjatyw kulturalnych i sportowych, a także projektów realizowanych przez Fundację KGHM Polska Miedź, co z kolei było następstwem przeprowadzanych audytów. Koncern najwięcej kosztowało wspieranie działalności Zagłębia Lubin (klubu piłki nożnej) i MKS Zagłębie Lubin (klubu piłki ręcznej). Podobnie będzie w tym roku.

Na najniższym stopniu podium giełdowych najwięcej wydających na sponsoring prawdopodobnie znalazło się PKO BP. Jego grupa wydała w 2024 r. na sześć celów literalnie wymienionych w punkcie 1.5. dobrych praktyk (kultura, sport, media, organizacje społeczne, związki zawodowe, instytucje charytatywne) 57,5 mln zł. Jeśli jednak do tego dodać kategorię „itp.”, to te wydatki wynoszą już 70,7 mln zł. Grupa w największym stopniu wspierała sport i działalność charytatywną. W pierwszym z tych obszarów najwięcej pieniędzy wydano na wsparcie polskiej piłki nożnej, koncentrujące się wokół PKO BP Ekstraklasy oraz wokół programu „PKO Biegajmy razem” propagującego bieganie jako najprostszą formę ruchu. Z kolei w zakresie dobroczynności najwięcej środków przekazano na wsparcie terenów powodziowych i osób doświadczonych przez powódź. W tym roku grupa planuje zwiększyć swoje wydatki.

Nieznacznie więcej pieniędzy na sponsoring przeznaczyła w ubiegłym roku grupa Santander. Wzrost nastąpił w dwóch obszarach: kultura oraz konferencje i wydarzenia branżowe. W tym roku spółka zakłada utrzymanie wydatków na poziomie porównywalnym z 2024 r. Spośród banków drastycznie, gdyż o 3/4 (do 1,9 mln zł), wydatki zmniejszyła grupa Alior Banku. Szczególnie mocno ścięła je w zakresie wsparcia organizacji społecznych i fundacji, sportu i aktywności ruchowej oraz mediów. Dla odmiany mBank zwiększył wydatki sponsoringowe o 17,8 proc. (do 7,2 mln zł), co nastąpiło przede wszystkim wskutek wyższego wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Spółki wspierają potrzeby edukacyjne, zdrowotne oraz rozwój pasji

Wśród firm, które najbardziej zwiększyły wydatki na szeroko rozumiany sponsoring była jednak grupa LPP. W ubiegłym roku niemal je potroiła i tym samym sięgnęły 20,2 mln zł. Spółka zaznacza, że kwoty przeznaczane na cele społeczne uwzględniają bieżące potrzeby otoczenia, z którym od lat współpracuje jej fundacja, dlatego poszczególne okresy trudno ze sobą porównywać. „Gdy widzimy szczególną potrzebę wsparcia, a sytuacja finansowa firmy na to pozwala, kwota się zwiększa – tak było w 2022 r. w przypadku pomocy Ukrainie. Obserwowany w ubiegłym roku wzrost jest zarówno efektem zwiększenia przez nas kwoty przekazanych darowizn pieniężnych, jak i wartości darowizn rzeczowych” – podaje biuro prasowe LPP. Największym projektem grupy w sferze wyrównywania szans jest „Moda na lepszy start” realizowana we współpracy z trzema fundacjami z Pomorza oraz jedną z Małopolski. W ramach programu finansowane są potrzeby edukacyjne, zdrowotne oraz rozwój pasji podopiecznych domów dla dzieci. W tym roku LPP planuje zwiększyć środki na promocję zdrowia psychicznego.

Kilkanaście milionów złotych rocznie na darowizny i działania społeczne przeznacza grupa Orange. „Wysokość środków przekazywanych na cele społeczne utrzymuje się na stałym poziomie. To wynika z faktu, że nasze działania obejmują długofalowe programy, realizowane przez Fundację Orange i naszych partnerów społecznych” – informuje spółka. Sztandarowymi projektami grupy są programy edukacyjne Pracownie Orange i Mega Misja. Pierwszy to multimedialne świetlice, które zakładane są dla mieszkańców małych miast i wsi, a drugi to cykl zajęć dla dzieci w wieku 7-10 lat, które nauczycielki i nauczyciele realizują w oparciu o gotowe pomysły i scenariusze.