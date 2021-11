Indeksy na GPW, metale czy dolar mogą zyskać w listopadzie

Indeksy w USA rozpoczęły listopad od ustanowienia nowych rekordów. Czy na horyzoncie widać jakieś zagrożenia dla kontynuacji hossy?

Amerykańskie wskaźniki zaczęły ten miesiąc od nowych rekordów i to nie będą ostatnie rekordy na Wall Street w tym roku. Owszem, teraz, po tej mocnej szarży giełdowych byków w październiku, rynek jest już mocno wykupiony i jakaś krótka realizacja zysków może się pojawić, ale główny trend pozostaje niezagrożony.

Do końca roku i prawdopodobnie w pierwszych tygodniach 2022 r. będzie trwało systematyczne poprawianie rekordów. I to nawet gdyby na horyzoncie pojawiły się jakieś czynniki ryzyka (a tych póki co nie widać), bo taka jest specyfika tego okresu. Nie jest wykluczone, że do końca roku S&P 500 znajdzie się powyżej 4800 pkt.

Sezon na publikację wyników za III kwartał na GPW nabiera rozpędu. Czy można się spodziewać mocnej poprawy wyników spółek, co będzie wsparciem dla indeksów?

Trzeci kwartał dla większości spółek z GPW był bardzo udany. Gospodarka mocno rosła w popandemicznym odbiciu, a rafy, które po drodze napotykała, w postaci szybującej inflacji czy ograniczeń podażowych odcisną swe piętno dopiero w późniejszych kwartałach.

Dodatkowo punkt odniesienia był usytuowany stosunkowo nisko, bo III kwartał 2020 r. był dużo słabszy, przez co spółki z warszawskiej giełdy mogą się pochwalić dużą dynamiką wzrostu zysków w ostatnim kwartale. To w sposób naturalny będzie wspierać indeksy, ale nie jest jeszcze wystarczającym czynnikiem, żeby wyciągnąć WIG na nowe rekordy. To wymagać będzie poprawy sentymentu do całego regionu i ogólnie do rynków wschodzących.

Ropa po 100 USD za baryłkę – czy jest to realny scenariusz w perspektywie kilku miesięcy, czy jednak zwyżki nie będą już tak dynamiczne?

Jakkolwiek uważam, że to jeszcze nie koniec hossy na rynku ropy i wzrost cen w okolicę 100 dolarów za baryłkę wciąż jest realnym scenariuszem, to jednak dynamiczna faza wzrostu zakończyła się pod koniec października. Dlatego w najbliższych tygodniach rośnie ryzyko pogłębienia korekty na ropie.

Gdyby trzymać się historycznych zależności, to może ona przeciągnąć się do końca listopada i oznaczać spadek cen ropy o 15 proc. Według mnie raczej będziemy mieli do czynienia z trwającym do końca roku szerokim trendem bocznym, w którym ceny ropy nie spadną poniżej 77 dolarów.

Powrotu trwałego wzrostu cen ropy oczekuję najpóźniej w połowie stycznia. Przy czym mroźna zima na półkuli północnej może być jednym z czynników, które ten wzrost przyspieszą. W I kwartale 2022 r. ceny ropy mogą sięgnąć 95–100 dolarów. dos