Byki tygodnia, czyli spółki z pozytywnymi sygnałami analizy technicznej

Przedstawiciel rynku NewConnect to niedawny debiutant. Spółka weszła na mały parkiet w kwietniu, a na otwarciu pierwszej sesji płacono za walory 37,89 zł. W minionym tygodniku kurs dotarł do poziomu 67,2 zł, wyznaczając nowy szczyt trwającego od debiutu trendu wzrostowego. Coraz częściej zdarzają się sesje, gdy obrót na Kolejkowie przekracza 100 000 zł, co jak na NewConnect jest bardzo dobrym wynikiem, świadczącym o rosnącym zainteresowaniu spółką. Ponadto w minionym tygodniu zarząd uchwalił wypłatę dywidendy w wysokości 0,55 zł na akcję.

Toya przełamała długoterminowy opór

Kurs akcji dystrybutora narzędzi wzrósł w minionym tygodniu o 5 proc. i przy podwyższonym obrocie przełamał ważną barierę techniczną. Chodzi o poziom 8,7 zł, czyli długoterminowy opór, który skutecznie powstrzymywał popyt w maju tego roku, a także w lipcu i styczniu roku ubiegłego. Co więcej – średnia krocząca z 50 sesji przebiła kilka dni temu w górę średnią 200-sesyjną, tworząc formację złotego krzyża, a na MACD pojawił się sygnał zwrotu. Wzrosły więc szanse, że przebicie oporu zainicjuje dłuższą falę wzrostową. Pierwszy cel to długoterminowy szczyt 9,5 zł. Okolica 8,7 zł stanowi teraz wsparcie.

