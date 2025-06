Niedźwiedzie, czyli spółki z negatywnymi sygnałami analizy technicznej

Foto: Parkiet

Przedstawiciel branży IT ma za sobą bardzo dobry miesiąc. Od początku czerwca akcje podrożały o 15 proc., a w minionym tygodniu cena dotarła do 119 zł. To najwyższy poziom od 18 lat. Konsekwencją tej siły jest wejście w krótkoterminową fazę wykupienia. Oscylator MACD jest na długoterminowych maksimach, a RSI dotarł w ostatnich dniach do poziomu 80. W piątek po południu rynek chłodził się do 114 zł, co wydaje się całkiem uzasadnione i może być początkiem głębszej korekty. Potencjalnym wsparciem jest 100 zł. Na tym okrągłym poziomie znajduje się poprzedni szczyt trendu. Niżej barierę stanowi średnia 50-sesyjna (obecnie 94 zł).

Miraculum zatrzymane przez średnią

Foto: Parkiet

Kurs akcji kosmetycznej spółki porusza się w długoterminowym trendzie spadkowym. Odbicie kwietniowo-majowe było obiecujące, bowiem korekta dotarła do średniej 200-sesyjnej, czyli umownej granicy hossy. Opór okazał się jednak zbyt silny dla popytu. Po czerwcowej konsolidacji na granicy, końcówka tygodnia przyniosła spadki. W piątek po południu kurs sięgał 0,8 zł, odbijając się od średniej 200-sesyjnej i forsując 50-sesyjną. Tym samym wzrosło ryzyko powrotu na ścieżkę bessy. Najbliższym oporem jest dołek trendu 0,7 zł.