Akcje zabrnęły za daleko – maj przyniesie korektę

Miesiąc temu wydawało się, że cena ropy w okolicy 20 dolarów za baryłkę jest nie do utrzymania. Analitycy, którzy zdecydowali się prognozować zachowanie ceny tego surowca, stawiali na odreagowanie w górę. Doszło jednak do kolejnego załamania, które przyniosło anomalie na rynku. Kolejne kraje zaczynają luzować obostrzenia, jakie nałożyły w związku z pandemią koronawirusa, dzięki czemu popyt na ropę się odradza. Jeszcze przed końcem kwietnia cena dotarła w okolice 18 dolarów za baryłkę, a początek maja przyniósł umocnienie w okolicy 25 dolarów. Zdaniem analityków notowania mogą dotrzeć do około 30 dolarów za baryłkę, jednak perspektywy dla ropy wciąż nie wyglądają najlepiej. Rafał Sadoch z DM mBanku przyznaje, że czarne złoto ma za sobą trudny okres i choć nie można wykluczać spadku do 20 dolarów, to w średnim terminie normalizacja zapasów ropy powinna sprzyjać odbiciu. Bardziej optymistyczny jest Marcin Kiepas z Tickmill. – Ogromne wyprzedanie, kapitulacja popytu w momencie wygasania majowych kontraktów, wzrostowe dywergencje na wskaźnikach i oczekiwany wzrost popytu po odmrożeniu gospodarek przy jednoczesnym ograniczeniu podaży sprowokowanym nieopłacalnością produkcji po obecnych cenach – analizuje. Według Kiepasa wszystkie te czynniki wskazują, że ropa średnioterminowy dołek ma już za sobą.