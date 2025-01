Czas na krypto, metale szlachetne i polskie akcje

Ceny srebra, analogicznie do cen złota, odnotowały w końcówce roku korektę spadkową. Na początku 2025 r. obserwujemy zatrzymanie tych spadków i pierwsze symptomy odbicia cen złota, za czym z pewnym opóźnieniem powinno podążyć srebro. Cel: 33. SL: 28.

Russell 2000

Indeks amerykańskich małych spółek wyraźnie przecenił się w grudniu, co było realizacją zysków po mocnym listopadzie. Spadki zatrzymały się w pobliżu wsparcia na 2200 pkt, tworzonego przez minima z października oraz 200-sesyjną średnią kroczącą. Od tej średniej indeks odbijał kilkukrotnie w trakcie 2024 r., a obecnie szansa na odbicie wzmacniana jest przez wyraźne wyprzedanie notowane m.in. na RSI.

Cel: 2450. SL: 2140.

Marcin Kiepas, Tickmill

NZD/USD

Po trzech miesiącach mocnych spadków nowozelandzki dolar jest mocno wyprzedany, co w połączeniu z bliskością dołka z 2022 r. może stanowić pretekst do silniejszej wzrostowej korekty. Poniżej 0,56 powinien pojawić się popyt chętny do gry pod taki scenariusz. Wejście: 0,5595. Cel: 0,59. SL: 0,5540.

Platyna

Ceny wróciły w okolicę 900 USD, czyli w rejon popytowego oddziaływania dołków z sierpnia i września. Jako że na horyzoncie brakuje czynników, które mogłyby pogłębić spadki tego metalu, więc jest spora szansa na to, że w okolicy 900 USD zostanie wyznaczony kolejny dołek. Wejście: 900. Cel: 1100. SL: 864.

WIG20

Polski rynek akcji jest mocno niedowartościowany względem innych rynków akcji. Stąd w najbliższych miesiącach WIG20 będzie mniej niż inne indeksy wrażliwy na negatywne informacje, a jednocześnie mocniej powinien reagować na te pozytywne. Dalej też na plus byków przemawia giełdowa statystyka. Po pięciu kolejnych spadkowych miesiącach i braku zmian w grudniu wzrosty w styczniu wydają się być bardziej prawdopodobnym scenariuszem niż spadki. Cel: 2450. SL: 2100.

Marek Rogalski, DM BOŚ

Dogecoin

Ta kryptowaluta może zachowywać się lepiej, gdyż jest kojarzona z Elonem Muskiem, który teraz znajdzie się w administracji Donalda Trumpa.

Ropa WTI

Notowania ropy mogą wybić się górą po kilkunastotygodniowej konsolidacji. Rynek może odpowiedzieć na rosnące napięcia geopolityczne oraz spekulacje wokół kolejnego stimulusa w Chinach. Cel: 84,50.

DAX

Rynek może zerkać na działania Europejskiego Banku Centralnego na stopach procentowych i traktować je jako wsparcie. Wydaje się też, że Trump ostatecznie będzie realizować temat wyższych ceł stopniowo, co może dać rajd ulgi na europejskich aktywach.

Kamil Cisowski, DI Xelion

EUR/JPY

Strefa euro i Japonia to dwie gospodarki o skrajnie różnych perspektywach na cały 2025 r. Wzrost w Europie pozostanie anemiczny, w Japonii zapewne wyraźnie przyspieszy, bank centralny w Europie będzie silnie ciął stopy, Bank Japonii zapewne będzie je podwyższał. Trwająca od 2020 r. silna deprecjacja jena dobiegła w naszej ocenie końca, zakładamy, że kolejne miesiące przyniosą kontynuację rozpoczętego w sierpniu odreagowania. Cel: 157.

Gaz ziemny

Prognozy potężnej fali mrozów w USA na początku stycznia doprowadziły do ogromnych wzrostów cen gazu w drugiej połowie grudnia całkowicie wbrew wzorcowi sezonowemu. Duże zapasy sprawiają, że jakakolwiek poprawa pogody może wywołać jego gwałtowną przecenę, na co liczymy, ponawiając krótką pozycję. Niejasne jest również, czy ewentualna perspektywa rozejmu na Ukrainie, mogąca doprowadzić do zmniejszenia europejskiego zapotrzebowania na amerykański gaz w latach 2025–2026, nie stanie się kolejnym pretekstem do wyprzedaży, jeżeli nie w styczniu to w dalszej części roku. Wejście: 3,75. Cel: 3,0.

Hang Seng

Jesteśmy bardzo sceptyczni co do perspektyw dla akcji chińskich w 2025 r. w obliczu narastającej presji ze strony nowego prezydenta USA. Uważamy, że luzowanie monetarne nie zaadresuje tematu spadających notowań giełdowych, podobnie jak nie zrobią tego działania obliczone stricte na ich podwyższenie – skuteczna może być tylko stymulacja fiskalna i rzeczywista poprawa w chińskiej gospodarce, która stoi pod dużym znakiem zapytania.

Rafał Sadoch, BM mBanku

EUR/USD

Ropa WTI

S&P 500

Łukasz Wójcik, BM Pekao

Ripple



Wychłodzenie wskaźników technicznych oraz trzecia obrona wsparcia może sugerować zakończenie okresu konsolidacji. W efekcie w najbliższym czasie oczekujemy powrotu do ruchu wzrostowego. SL: 1,96.

Towary spożywcze



Po kosmicznych wzrostach takich surowców jak kakao czy kawa uważamy, że obecnie lepszym rozwiązaniem jest inwestowanie w cały koszyk surowców niż pojedynczy instrument. Stąd otwieramy długą pozycję na Invesco DB Agriculture ETF dający ekspozycję na szeroki koszyk towarów spożywczych. SL: 25,6.

Russell 2000



Grudniowa korekta sprowadziła amerykański indeks małych spółek o blisko 10 proc. poniżej ostatnich szczytów, co jeszcze bardziej uatrakcyjniło wyceny w tym segmencie rynku. SL: 2158.

Sobiesław Kozłowski, Noble Securities

USD/PLN

Sygnalizowana mniejsza liczba obniżek stóp przez Fed umacnia USD i osłabia PLN. Indeks USD jest bliski przełamania znaczącego oporu, co otwierałoby potencjał do podejścia pod szczyt z 2022 r. i miałoby istotne konsekwencje na EUR/USD i USD/PLN. Wejście: 4,0988. SL: 4,0388.

Miedź

Odczyt Caixin PMI przemysłu Chin był na 50,5 pkt, czyli 1,2 pkt poniżej oczekiwań, co ponownie wzmacnia oczekiwania w zakresie wsparcia chińskiej gospodarki impulsem fiskalnym lub budżetowym. Ponadto, aby zamortyzować potencjalny wzrost ceł przez USA na artykuły z Chin, władze chińskie mogą szybciej niż na marcowym corocznym posiedzeniu parlamentu zdecydować się na działanie. Wejście: 3,71. SL: 3,47.

VIX

Nominacja prezydenta elekta Donalda Trumpa jest postrzegana jako wzrost zmienności oraz obawy dotyczące pierwszych decyzji. Ponieważ amerykańskie indeksy giełdowe są przy szczytach, to oceniam, że pozytywne rozstrzygnięcia są w istotnym stopniu w cenach. Wejście: 13,55. SL: 12,38.

Bartosz Sawicki, Cinkciarz.pl

USD/NOK

Po grudniowym skoku dolar może być przewartościowany, a wycena cięć stóp przez Fed w 2025 r. zbyt skromna. Potencjalne odreagowanie siły USD i wyższe ceny surowców energetycznych powinny umożliwić odbicie NOK, najbardziej wrażliwemu na globalne nastroje przedstawicielowi koszyka G-10.

Cukier

Silny dolar i słaba koniunktura na rynkach surowców zepchnęły na dalszy plan zagrożenie deficytem na rynku cukru i sprzyjały pogłębieniu zniżki. Po 20-proc. przecenie z IV kwartału notowania cukru zdają się mieć znaczący potencjał do odbicia.

DAX

Grudniowa, kilkuprocentowa korekta wyhamowała przed 55-sesyjną średnią kroczącą oraz październikowym maksimum, co zwiększa prawdopodobieństwo powrotu do zwyżek w ramach długoterminowej tendencji wzrostowej.

Andrzej Kiedrowicz, PKO BP

EUR/USD



Różnice w zakładanym przez rynek tempie obniżek stóp EBC i Fed w 2025 r. oraz obawy inwestorów o negatywny wpływ na europejską gospodarkę szybkiego wprowadzenia zapowiedzianych przez administrację Donalda Trumpa ceł na towary z Chin i UE powinny wywierać presję spadkową na kursie EUR/USD.

Gaz TTF



Negatywne implikacje dla rynku wynikające z wstrzymania tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę, prognozy mroźnej pogody w Europie w nadchodzących tygodniach oraz topniejące zapasy surowca w europejskich magazynach, w tempie najszybszym od 2021 r., to główne czynniki, które będą wywierać presję na dalszy wzrost cen gazu ziemnego.

S&P 500



Niepewność odnośnie do ścieżki amerykańskich stóp procentowych w 2025 r. i związane z tym ryzyko dłuższej pauzy w cyklu luzowania pieniężnego Fed oraz nieprzewidywalność pierwszych decyzji oraz dekretów nowego prezydenta USA to czynniki, które mogą sprzyjać rozwinięciu się korekty w trendzie wzrostowym na indeksie amerykańskich spółek.

Michał Stajniak, XTB

USD/JPY

Bank Japonii podniesie stopy procentowe najwcześniej w marcu lub kwietniu. Z kolei Fed stóp nie obniży w styczniu i istnieje spora szansa, że nie zrobi tego jeszcze przez wiele miesięcy. Chociaż dolar jest wykupiony w stosunku do wielu innych walut, to jednak w przypadku USD/JPY istnieje potencjał na przetestowanie historycznych szczytów, w szczególności przy teście EUR/USD na poziomie 1,02. Cel: 160,5. SL: 154.

Srebro

Srebro straciło na wartości na koniec 2024 roku na fali umacniającego się dolara. Wraz z rozpoczęciem prezydentury przez Trumpa istnieje spora szansa na realizację zysku na dolarze i ożywienie na rynku surowców. Srebro znajduje się obecnie w sporej dywergencji ze złotem. Cel: 31,5. SL: 28,2.

S&P 500

Za nami bardzo dobry rok na Wall Street. Czeka nas jednak spora zmiana polityczna w USA, która może doprowadzić do sporej niepewności. Samo rozpoczęcie prezydentury Trumpa może doprowadzić do korekty na Wall Street. Poprzednia duża korekta miała miejsce około pół roku temu, dlatego rynek może obecnie wydawać się być wykupiony. Cel: 5660. SL: 6225.

Mateusz Namysł, Santander BM

Polkadot

Po grudniowej korekcie istnieje szansa na ponowne testowanie szczytów ostatniego ruchu wzrostowego, które niekoniecznie musi zakończyć się sukcesem, jednak możemy zobaczyć wyższe poziomy tej kryptowaluty. Cel: 10,1.

Srebro

Wzrost zapotrzebowania na srebro powinien pozytywnie przekładać się na wzrost ceny kruszcu.

WIG20

Indeks dużych polskich spółek pozostaje atrakcyjnie wyceniony, co przy sprzyjających okolicznościach zewnętrznych może spowodować lepsze zachowanie rodzimego rynku względem rynków bazowych. Cel: 2320. SL: 2140.

Łukasz Zembik, Oanda TMS Brokers

Litecoin



Podczas gdy bitcoin porównywany jest ze złotem, litecoin często nazywany jest srebrem na rynku kryptowalut. Po mocnym listopadzie grudzień przyniósł dość głęboką korektę spadkową, która wyznaczyła lokalny dołek tuż poniżej 90 USD. Litecoin zdołał od tego czasu nieco zyskać, osiągając na początku stycznia 106,3 USD. Zakładam, że perspektywy dla całej branży krypto są cały czas bardzo dobre. „Oczyszczenie” rynku pod koniec 2024 r. daje potencjał do kontynuowania zwyżek. Cel: 130.

Aluminium



Surowiec prawdopodobnie będzie drożeć w kolejnych miesiącach, więc zakładam, że na koniec stycznia uplasuje się wyżej. Prognozowane spowolnienie podaży i rosnący popyt (związany z rozwojem pojazdów elektrycznych) będą czynnikami kluczowymi w kształtowaniu się ceny. Rosnące zapotrzebowanie na aluminium napędzane jest przez energetykę, zwłaszcza w kontekście transformacji energetycznej i zastępowania miedzi w niektórych zastosowaniach. Alcoa przewiduje roczny wzrost popytu na poziomie 3–5 proc., wspierany przez megatrendy związane z energią odnawialną. Podaż zostanie ograniczona (głównie w Chinach), ponieważ gospodarka ta osiągnęła limity produkcyjne. Cel: 2650.

Ibex 35



Początek grudnia przyniósł nowe, wieloletnie rekordy hiszpańskiego indeksu. Po udanym pierwszym tygodniu kolejne były już zdominowane przez sprzedających. W końcówce roku widać było jeszcze lekką próbę powrotu siły „byków”. Zgodnie z zasadami analizy technicznej notowania w kolejnych tygodniach prawdopodobnie będą kierować się dalej na południe, aby osiągnąć dolne ograniczenie kanału wzrostowego, co oznaczałoby pogłębienie już istniejącej korekty do poziomu 11 100–11 200 pkt. Niewykluczone, że notowania nie zejdą niżej do poziomu 11 000 pkt. Wówczas taka korekta byłaby podobna pod kątem rozpiętości do tej z wakacji ubiegłego roku. Aktualnie notowania znajdują się na kluczowym wsparciu horyzontalnym przy 11 400 pkt i jego przełamanie może spotęgować wyprzedaż.

Cel: 11 000.