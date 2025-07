22 ciekawe spółki na trzeci kwartał. Budimex, LLP, Voxel i kto jeszcze?

– Zwracamy uwagę, że optymizm inwestorów skupiony był zwłaszcza wokół największych podmiotów z GPW. W I półroczu 2025 r. względnie słabiej radziły sobie spółki z sWIG80. W naszej ocenie czynniki wewnętrzne w Polsce nie będą już jednak w drugim półroczu 2025 r. faworyzować GPW względem innych rynków europejskich – uważa Maciej Bobrowski, dyrektor wydziału analiz DM BDM (to jego wskazania w II kwartale przyniosły najwyższą stopę zwrotu). Dodaje, że wybory prezydenckie wskazały, że obecny obóz rządowy prawdopodobnie nie będzie w stanie skutecznie procedować kluczowych dla siebie ustaw. To zły scenariusz dla byków, szczególnie w obliczu obniżonej ścieżki wzrostu gospodarczego (niepokoją nie tylko słabe odczyty PMI dla przemysłu) i przy konieczności utrzymania wysokich wydatków na obronność oraz rekordowych strumieni na transfery społeczne..

32,5 % wyniosła średnia stopa zwrotu ze wskazań DM BDM w II kwartale 2025 r. W ujęciu narasta- jącym wynosi ona 44,7 proc. wobec 27,8 proc. średniej całego portfela w tym okresie.

Rzut oka na drugi kwartał

Do portfela na II kwartał brokerzy wskazali w sumie 24 różne spółki, z czego sześć zostało wytypowanych przez więcej niż jedno biuro. Były to: Benefit Systems, cyber_Folks, PKO BP, Rainbow Tours, WP oraz XTB. W tym gronie szczególnie dobrze poradziło sobie XTB, przynosząc 27,5-proc. stopę zwrotu (z uwzględnieniem dywidendy). Ale żaden z sześciu faworytów nie przebił wyniku PTWP i Pepco. To spółki wytypowane przez Macieja Bobrowskiego i to właśnie one przyczyniły się do tak imponującej stopy zwrotu portfela DM BDM. Bardzo dobrze wypadło też Digital Network, wskazane przez BM Banku Millennium. W przypadku 10 spółek stopę zwrotu z akcji za II kwartał podbiła dywidenda, bo właśnie w tym okresie przypadł w tych podmiotach dzień ustalenia prawa do wypłaty. W tym roku gros spółek było wyjątkowo hojnych dla akcjonariuszy, oferując imponujące dywidendy. Niekiedy wyższe niż proponował zarząd. Tak było m.in. w Pekao oraz Oponeo.pl (obie firmy były w naszym portfelu na II kwartał).. W Pekao walne zgromadzenie zdecydowało o wypłacie 18,36 zł dywidendy na akcję. To łącznie 4,82 mld zł, czyli 75 proc. zysku banku za 2024 r. Wcześniej zarząd rekomendował wypłatę 3,3 mld zł, co miało dać 12,6 zł na akcję. Z kolei w Oponeo.pl zarząd rekomendował wypłatę 44,9 mln zł, czyli 4 zł na akcję. Natomiast uchwalono dywidendę w wysokości 76,4 mln zł, czyli 6,8 zł na walor.

Faworyci na III kwartał

Do portfela na III kwartał brokerzy wskazali w sumie 22 różne spółki (wszystkie opisujemy w ramkach powyżej i obok), z czego znów sześć zostało wytypowanych przez więcej niż jedno biuro. Tym razem są to: Benefit Systems, Budimex, cyber_Folks, Dom Development, LPP i Voxel. Najwięcej wskazań – trzy – dostało LPP. Zdaniem analityków walory handlowej firmy są niedowartościowane, a jej biznes ma dobre perspektywy.

Wśród typów na III kwartał znajdziemy stosunkowo wielu reprezentantów branży handlowej. Oprócz LPP są to również m.in. CCC i Pepco. Tradycyjnie nie brakuje również banków (m.in. PKO BP), które są w dobrej kondycji i co do zasady hojnie dzielą się zyskiem z akcjonariuszami. Podobnie jak deweloperzy (m.in. Dom Development), spółki budowlane (Budimex) czy przemysłowe (Kęty).