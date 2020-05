Master Pharm rośnie o ponad 30 proc.

Przypomnijmy, że spółka odnotowała 71,2 mln zł przychodów w 2019 wobec 74,4 mln zł w 2018 r. Rok do roku wzrósł za to zysk netto - z 10,7 mln zł do 12,6 mln zł. Niższa sprzedaż była spowodowana przesunięciem przez klientów w I połowie roku części zamówień usług produkcji kontraktowej na 2020 r. Drugim czynnikiem był spadek przychodów spółki zależnej Avet Pharma, której wszystkie udziały sprzedano pod koniec 2019 r. Zmodyfikowano wówczas strategię grupy. Zakłada ona produkcję kontraktową suplementów diety i wycofanie z bezpośredniej dystrybucji marek własnych.