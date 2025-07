Notowania yarrl podczas wtorkowej sesji zyskują na wartości. Przed południem kurs rośnie o 3 proc. do 7,8 zł. Spółka podpisała umowę ramową z Centrum e-Zdrowia na świadczenie usług z zakresu wsparcia informatycznego. Jej wartość może sięgnąć 113,4 mln zł.

Czytaj więcej Technologie yarrl z dużą umową. Akcje drożeją Polska spółka podpisała kontrakt z firmą Aplikacje Krytyczne. Będzie świadczyć usługi dla systemu e-Urząd Skarbowy. Wartość umowy może sięgnąć 44,6 mln zł. To niemal tyle samo, ile wynosi kapitalizacja firmy na giełdzie.

Jaką umowę podpisał yarrl

Umowa została zawarta na czas 36 miesięcy od daty jej zawarcia lub do wyczerpania wskazanej kwoty. To już druga umowa ramowa zawarta między yarrl a Centrum e-Zdrowia. W maju spółka została jednym z wykonawców wybranych do realizacji zadań w ramach obszaru rozwój/development, którego wartość wynosi 186,7 mln zł brutto.

– Zamierzamy nadal składać oferty w postępowaniach ogłaszanych przez podmioty z sektora publicznego. Jestem przekonany, że udział w realizacji ważnych z punktu widzenia obywatela i państwa systemów informatycznych będzie niezmiennie stanowić istotną część działalności operacyjnej spółki. Wpłynie to także korzystnie na pozycję rynkową oraz wyniki generowane przez yarrl – komentuje Piotr Żukowski, członek zarządu yarrl.