XTB w Chile udostępniło w swojej aplikacji mobilnej specjalny czat analityczny AI. Narzędzie jest dostępne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Umożliwia ono udostępnianie spersonalizowanych informacji rynkowych, ma wspierać analizę portfela inwestycyjnego oraz sprawić, że porównywanie różnych aktywów stanie się bardziej dostępne. Wszystkie informacje prezentowane w czacie będą oparte na danych dostarczanych przez LSEG / Reuters.

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– Jedną z największych obaw związanych z rozpoczęciem samodzielnego zarządzania finansami wśród nowych inwestorów jest brak odpowiedniej wiedzy. Dlatego kwestie edukacyjne oraz budowanie świadomości finansowej są dla nas niezwykle ważne. Jestem przekonany, że specjalny czat analityczny AI pomoże inwestorom rozpocząć przygodę z odpowiedzialnym inwestowaniem. Dzięki naszemu autorskiemu rozwiązaniu każdy inwestor będzie mógł otrzymywać najbardziej interesujące go informacje, dopasowane do jego poziomu doświadczenia, apetytu na ryzyko oraz stylu zarządzania kapitałem. W ten sposób więcej osób będzie mogło świadomie podejmować decyzje i sprawić, by ich pieniądze zaczęły na siebie pracować – podkreśla Omar Arnaout, prezes zarządu XTB.

AI w XTB. Co z Polską?

Narzędzie XTB jest bezpośrednio zintegrowane z aplikacją inwestycyjną. Dzięki temu dostarczane informacje i wskazówki mają być dopasowane do profilu danego inwestora. W pierwszej fazie wdrożenia rozwiązanie jest dostępne w Chile. Po zakończeniu pełnego wdrożenia na tym rynku funkcjonalność będzie stopniowo udostępniana w kolejnych krajach. W pierwszej kolejności nowe rozwiązanie będzie skierowane na rynki pozaeuropejskie. Kiedy rozwiązanie pojawi się w Polsce? Tego na razie nie wiadomo.

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Czat analityczny AI to kolejna nowość wprowadzona przez XTB w 2026 roku. Wcześniej klienci zyskali możliwość handlu notowanymi w Europie akcjami i ETF-ami w rozszerzonych godzinach, a także zarządzania pojedynczymi pozycjami w portfelu. Dodatkowo klienci na wybranych rynkach europejskich mogą już handlować opcjami oraz korzystać ze zaktualizowanej wersji Planów Inwestycyjnych.