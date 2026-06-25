Według wstępnych szacunków Grupa Kęty zanotowała w II kwartale 2026 r. 234 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, co oznacza wzrost o 38 proc. względem analogicznego kwartału poprzedniego roku. EBITDA poprawiła się rok do roku o 27 proc., osiągając 375 mln zł. Szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 1,68 mld zł i były o 17 proc. wyższe niż rok wcześniej.

– Pomimo braku oznak poprawy koniunktury gospodarczej w Europie, dużej niepewności, którą wywołał konflikt pomiędzy USA, Izraelem i Iranem oraz zakłóceń w łańcuchach dostaw w związku z blokadą Cieśniny Ormuz, grupa kapitałowa osiąga wysokie poziomy sprzedaży, które pozwalają na ponad 90 proc. wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych – podkreśla zarząd Grupy Kęty w komunikacie do wyników.

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Grupa zwiększyła przychody, czemu towarzyszył ok. 40-proc. wzrost średnich cen aluminium wyrażonych w złotych. Największy wzrost przychodów (o ok. 32 proc. rok do roku) do ok. 705 mln zł prognozowany jest w Segmencie Wyrobów Wyciskanych, co jest wynikiem wyższych cen aluminium oraz ok. 12-proc. wzrostu wolumenu sprzedaży. Z kolei wzrost sprzedaży o ok. 12 proc., do poziomu 570 mln zł, planowany jest w Segmencie Systemów Architektonicznych. W Segmencie Osłon Przeciwsłonecznych spodziewane jest 320 mln zł przychodów, co jest wynikiem porównywalnym z wartością osiągniętą w drugim kwartale 2025 r. W Segmencie Opakowań Giętkich planowana sprzedaż będzie ok. 5 proc. wyższa rok do roku głównie ze względu na znaczący wzrost cen granulatów polimerowych wynikający z wojny toczącej się na Bliskim Wschodzie.